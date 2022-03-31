На прицеле – суперъяхты богатых и влиятельных россиян

2 Согласно индексу миллиардеров «Bloomberg», стоимость 156-метрового «Дилбара» (фото со стороны Монако в 2017 году) оценивается в 594 миллиона долларов. Яхта принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову и сейчас не может покинуть порт Гамбурга. В первоначальных сообщениях говорилось, что «Дилбар» был конфискован, но потом сообщили, что санкции не позволяют платить экипажу, а власти Германии не выдали таможенный документ, разрешающий его отъезд.



Усманов имеет активы в горнодобывающей промышленности, СМИ и телекоммуникациях. Его считают тесно связанным с российским президентом Путиным. 1 марта Усманов выступил с заявлением, в котором говорится, что санкции основаны на «ложных и клеветнических утверждениях, наносящих ущерб моей чести, достоинству и деловой репутации. Я буду использовать все законные средства для защиты своей чести и репутации».