На прицеле – суперъяхты богатых и влиятельных россиян

Роскошные суперъяхты, принадлежащие российским олигархам, столкнулись с юридическими проблемами, поскольку власти по всему миру действуют в соответствии с международными санкциями, чтобы оказать давление на тех, кто близок к президенту России Владимиру Путину. К настоящему времени было арестовано несколько яхт, общей стоимостью не менее 1,6 миллиарда долларов. Последний арест произошел в Лондоне 29 марта. Вот фотографии судов, которые попали под несколько громких арестов, а также информация об их владельцах. Некоторые из суперъяхт принадлежат представителям российской власти, в том числе одну связывают с Путиным.