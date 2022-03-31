Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Фото

На прицеле – суперъяхты богатых и влиятельных россиян

Роскошные суперъяхты, принадлежащие российским олигархам, столкнулись с юридическими проблемами, поскольку власти по всему миру действуют в соответствии с международными санкциями, чтобы оказать давление на тех, кто близок к президенту России Владимиру Путину. К настоящему времени было арестовано несколько яхт, общей стоимостью не менее 1,6 миллиарда долларов. Последний арест произошел в Лондоне 29 марта. Вот фотографии судов, которые попали под несколько громких арестов, а также информация об их владельцах. Некоторые из суперъяхт принадлежат представителям российской власти, в том числе одну связывают с Путиным.

Парусная яхта &laquo;SY A&raquo; (Парусная яхта А), принадлежащая российскому олигарху Андрею Мельниченко, была арестована итальянскими властями 11 марта. По разным оценкам, стоимость судна составляет около 600 миллионов долларов. Европейский совет заявляет, что Мельниченко &laquo;занят в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины&raquo;. Представитель Мельниченко сказал: &laquo;Мы будем оспаривать эти безосновательные и необоснованные санкции и верим, что верховенство закона и здравый смысл восторжествуют&raquo;.​
1 Парусная яхта «SY A» (Парусная яхта А), принадлежащая российскому олигарху Андрею Мельниченко, была арестована итальянскими властями 11 марта. По разным оценкам, стоимость судна составляет около 600 миллионов долларов.

Европейский совет заявляет, что Мельниченко «занят в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины». Представитель Мельниченко сказал: «Мы будем оспаривать эти безосновательные и необоснованные санкции и верим, что верховенство закона и здравый смысл восторжествуют».​
Согласно индексу миллиардеров &laquo;Bloomberg&raquo;, стоимость 156-метрового &laquo;Дилбара&raquo; (фото со стороны Монако в 2017 году) оценивается в 594 миллиона долларов. Яхта принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову и сейчас не может покинуть порт Гамбурга. В первоначальных сообщениях говорилось, что &laquo;Дилбар&raquo; был конфискован, но потом сообщили, что санкции не позволяют платить экипажу, а власти Германии не выдали таможенный документ, разрешающий его отъезд. Усманов имеет активы в горнодобывающей промышленности, СМИ и телекоммуникациях. Его считают тесно связанным с российским президентом Путиным. 1 марта Усманов выступил с заявлением, в котором говорится, что санкции основаны на &laquo;ложных и клеветнических утверждениях, наносящих ущерб моей чести, достоинству и деловой репутации. Я буду использовать все законные средства для защиты своей чести и репутации&raquo;.
2 Согласно индексу миллиардеров «Bloomberg», стоимость 156-метрового «Дилбара» (фото со стороны Монако в 2017 году) оценивается в 594 миллиона долларов. Яхта принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову и сейчас не может покинуть порт Гамбурга. В первоначальных сообщениях говорилось, что «Дилбар» был конфискован, но потом сообщили, что санкции не позволяют платить экипажу, а власти Германии не выдали таможенный документ, разрешающий его отъезд.

Усманов имеет активы в горнодобывающей промышленности, СМИ и телекоммуникациях. Его считают тесно связанным с российским президентом Путиным. 1 марта Усманов выступил с заявлением, в котором говорится, что санкции основаны на «ложных и клеветнических утверждениях, наносящих ущерб моей чести, достоинству и деловой репутации. Я буду использовать все законные средства для защиты своей чести и репутации».
Сообщается, что &laquo;Amore Vero&raquo; принадлежит Игорю Сечину, главе российского государственного энергетического гиганта &laquo;Роснефть&raquo;. Корабль был арестован недалеко от Марселя в начале марта. Сайт &laquo;Superyacht Fan&raquo; оценил стоимость &laquo;Amore Vero&raquo; в 120 миллионов долларов. Вторую яхту, якобы принадлежащую Сечину, давнему соратнику Путина, арестовали в Испании в середине марта. Стоимость Crescent оценивается в 500-600 миллионов долларов. &nbsp;
3 Сообщается, что «Amore Vero» принадлежит Игорю Сечину, главе российского государственного энергетического гиганта «Роснефть». Корабль был арестован недалеко от Марселя в начале марта. Сайт «Superyacht Fan» оценил стоимость «Amore Vero» в 120 миллионов долларов.

Вторую яхту, якобы принадлежащую Сечину, давнему соратнику Путина, арестовали в Испании в середине марта. Стоимость Crescent оценивается в 500-600 миллионов долларов.

 
85-метровая яхта &laquo;Валери&raquo;, которую оценивают в 140 миллионов долларов, и которая долгое время предположительно принадлежала Сергею Чемезову, была арестована во время ремонта в порту Барселоны. Чемезов является генеральным директором &laquo;Ростеха&raquo;, российского государственного оборонного концерна. Чемезов считается одним из ближайших союзников Путина, и связи эти тянутся к временам их работы в КГБ в Восточной Германии. &nbsp;
4 85-метровая яхта «Валери», которую оценивают в 140 миллионов долларов, и которая долгое время предположительно принадлежала Сергею Чемезову, была арестована во время ремонта в порту Барселоны.

Чемезов является генеральным директором «Ростеха», российского государственного оборонного концерна. Чемезов считается одним из ближайших союзников Путина, и связи эти тянутся к временам их работы в КГБ в Восточной Германии.

 

Загрузить еще

Back to top
XS
SM
MD
LG