Фильм «Навальный» получил «Оскара» за лучшее документальное кино

Документальный фильм "Навальный", снятый канадским режиссёром Дэниэлом Роэром по заказу стримингового сервиса HBO Max и CNN Films, получил награду американской киноакадемии, "Оскар". Церемония проходила в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 13 марта.

Награду, вместе с режиссёром, получили жена, дочь и сын Алексея Навального — Юлия, Дарья и Захар. "Мой муж сидит в тюрьме, потому что говорит правду," — заявила Юлия со сцены театра "Долби".

Режиссер во время награждения поблагодарил семью политика и расследователей Bellingcat Христо Грозева и ФБК Марию Певчих. "Спасибо за вашу смелость. Весь мир с вами", — сказал он.

Фильм "Навальный" рассказывает об отравлении политика в августе 2020 года в Томске, его реабилитации и подготовке к возвращению в Россию. Съемки начались почти случайно, рассказывал Роэр в интервью Радио Свобода, — со знакомства документалиста и Грозева, которому вместе с Навальным удалось вывести на чистую воду, предположительно, покушавшихся на политика сотрудников ФСБ.

Ранее картина стал лауреатом премии киноакадемии BAFTA – главной британской премии в области киноискусства и награду Гильдии продюсеров США. Кроме того, лента получила награду за лучший фильм по мнению зрителей на американском фестивале независимого кино "Сандэнс".

Сам Навальный сейчас отбывает длительный тюремный срок в колонии во Владимирской области, он и его соратники уверены, что его преследуют по политическим причинам. Против него заведены ещё несколько уголовных дел, их рассмотрение, потенциально, может увеличить ему срок.

В этом году "Оскар" за лучший фильм получила картина "Всё, везде и сразу" режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Они также получили награды за лучшую режисуру и лучший оригинальный сценарий. Картина стала рекордсменом церемонии по количеству наград, собрав семь "Оскаров".

Статуэтку в номинации "Лучший актёр" получил Брендан Фрейзер за роль в фильме "Кит" режиссёра Даррена Аронофски. Лучшей актрисой стала Мишель Йео сыгравшая главную роль во "Всё, везде и сразу".

Лучшим иностранным фильмом был признан "На Западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера. Картина также удостоилась наград в номинациях "Лучшая операторская работа", "Лучший оригинальный саундтрек" и "Лучшая работа художника-постановщика".

Радио Свобода