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Когда в Москву пришел «Биг Мак»...
3 часа назад
31 января 1990 года в Москве появился первый ресторан быстрого питания «Макдоналдс». Это было прорывом в отношениях СССР с Западом, признаком открытости и перемен. У здания в центре Москвы выстроились очереди.
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Огромная очередь у "Макдоналдса" на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 года.
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Не смущали даже весьма высокие цены. "Биг Мак" стоит 3,5 рубля. На эти деньги можно было месяц ездить на общественном транспорте. А средняя зарплата составляла 150 рублей.
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Когда в Москву пришел «Биг Мак»...
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