Евровидение-2023 пройдёт "в поддержку Украины"

Песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году пройдёт в Великобритании, подтвердили Европейский вещательный союз и Би-би-си. Изначально его должна была принять Украина как победительница 2022 года, но организаторы решили перенести мероприятие "по соображениям безопасности".

Участник от Украины автоматически пройдёт в финал. При оформлении сцены организаторы планируют использовать элементы, символизирующие страну-победительницу 2022 года.

"Евровидение-2023 будет не в Украине, а в поддержку Украины", – добавил Микола Чернотицький, глава правления украинской компании UA:PBC, которая должна была готовить шоу.

Великобритания примет Евровидение уже в девятый раз. Она чаще других участников становилась его страной-хозяйкой. Город проведения конкурса будет выбран позднее.