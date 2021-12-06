Римский акведук, который нашли под армянской бахчой

Cдвинув груду созревающих дынь, армянские и немецкие исследователи летом 2019 года откопали захватывающую находку – всего в 30 сантиметрах под поверхностью бахчи в Араратской долине лежал массивный блок из римского бетона.

Считается, что этот блок является одним из сотен камней фундамента недостроенного римского акведука, предназначенного для снабжения водой древнего города Артаксата (Арташат). Хотя первоначальный источник воды для акведука точно не известен, его длина, по расчетам, составляла около 31 километра и, возможно, начиналась недалеко от храма Гарни.

Рим контролировал бывшую столицу Армении Артаксату, расположенную вокруг холмов, на которых сегодня расположен монастырь Хор Вирап. Римское правление, однако, продлилось всего три года, после чего римляне отступили на запад перед лицом местного восстания в 117 году. Строительство акведука было заброшено, и, в конечном итоге, все его следы исчезли под движущимися столетиями землей и пылью.

Результаты раскопок 2019 года были опубликованы в ноябре в рамках совместного проекта Академии наук Армении и Мюнстерского университета. Ахим Лихтенбергер и Торбен Шрайбер, которые вместе с Мкртичем Зардаряном составили отчет о находке, рассказали «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» о том, что первая подсказка о самом восточном акведуке Римской империи появилась в 2018 году. Используя оборудование для магнитной съемки, исследователи в том же году обнаружили загадочную подземную линию, которая вела прямо к одному из холмов, на котором стоял древний город.

В тот вечер археологи собрались вместе, чтобы изучить результаты геомагнитной съемки в доме, где они жили. «Это был удивительный момент, когда мы смотрели на необработанные данные исследования и пытались понять, что это могло быть, - рассказывает Лихтенбергер. – Мы рассматривали все возможности – от советского водоканала до римского акведука».

Год спустя команда смогла собраться вновь и с благословения фермера, владевшего данным участком земли, наконец-таки откопала замечательную находку. Но исследователи говорят, что того, кто надеется дотронуться до только что обнаруженного римского бетона, ждет разочарование.

«Вы не увидите остатков этого акведука, - говорит Лихтенбергер. - После наших раскопок мы все обратно засыпали землей. Мы делаем это, потому что это лучший способ защитить древние руины от непогоды и всего остального, и это также означает, что фермеры смогут вновь использовать свою землю в течение года».