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Фото
Кристиан Диор в Советском Союзе
Июль 01, 2019
Как французская мода завоевала «коммунистический рай». 60 лет назад группа моделей легендарного французского дома моды Кристиана Диора посетила Москву.
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Как не улыбнуться, когда модель самого Диора дарит тебе цветок у стен Кремля?
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Француженки осматривают советского мужчину при входе в церковь в дождливый день.
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Французская модель прогуливается по ГУМу. Эти фотографии сделаны в июне 1959 года во время посещения Москвы группой моделей легендарного французского дома моды Кристиана Диора.
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Основная цель этого визита – показ последней коллекции (на фотографии). После смерти Сталина СССР на короткое время начал открываться для внешнего мира.
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Кристиан Диор в Советском Союзе
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