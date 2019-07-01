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Кристиан Диор в Советском Союзе

Как французская мода завоевала «коммунистический рай». 60 лет назад группа моделей легендарного французского дома моды Кристиана Диора посетила Москву.
Как не улыбнуться, когда модель самого Диора дарит тебе цветок у стен Кремля?
1 Как не улыбнуться, когда модель самого Диора дарит тебе цветок у стен Кремля?
Француженки осматривают советского мужчину при входе в церковь в дождливый день.&nbsp; &nbsp;&nbsp;
2 Француженки осматривают советского мужчину при входе в церковь в дождливый день.    
Французская модель прогуливается по ГУМу. Эти фотографии сделаны в июне 1959 года во время посещения Москвы группой моделей легендарного французского дома моды Кристиана Диора.&nbsp; &nbsp; &nbsp;
3 Французская модель прогуливается по ГУМу. Эти фотографии сделаны в июне 1959 года во время посещения Москвы группой моделей легендарного французского дома моды Кристиана Диора.   
 
Основная цель этого визита &ndash; показ последней коллекции (на фотографии). После смерти Сталина СССР на короткое время начал открываться для внешнего мира.&nbsp;&nbsp;
4 Основная цель этого визита – показ последней коллекции (на фотографии). После смерти Сталина СССР на короткое время начал открываться для внешнего мира.  

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