3 Баннер в центре Белграда: «Сербы и китайцы — братья навеки». 18 апреля.



Огнен Зорич, сербский журналист Балканской редакции Азаттыка, говорит, что в среде сербской общественности доброжелательно относятся к Китаю, особенно после 1999 года, когда Китай выступил против бомбардировки Югославии, частью которой была Сербия. Однако баннеры, подобные этому, могут быть направлены в адрес Евросоюза и нацелены на то, чтобы привлечь внимание ЕС. Сербия — кандидат на вступление в Европейский союз с 2011 года.