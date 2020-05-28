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Публичные проявления чувств? «Спасибо, брат Си» и китайские флаги в Сербии

Фото баннеров и билбордов на улицах Белграда со словами благодарности в адрес Китая облетели весь мир. Необычные рекламные щиты могут быть чем-то большим, чем они кажутся на первый взгляд.
Развевающийся флаг Китая на огромном мониторе в столице Сербии, Белграде. Это &mdash;&nbsp;одно из нескольких прокитайских визуальных решений, появившихся в Сербии во время пандемии коронавируса.
1 Развевающийся флаг Китая на огромном мониторе в столице Сербии, Белграде. Это — одно из нескольких прокитайских визуальных решений, появившихся в Сербии во время пандемии коронавируса.
Баннер, по-видимому оплаченный сербской газетой Informer, которая тесно сотрудничает с правительством. Надпись гласит: &laquo;Спасибо, брат [президент Китая] Си&raquo;. Наружную рекламу установили после отправки Китаем медицинского оборудования&nbsp; в Сербию. Какой объем поставок был оплачен, а какой пришел в качестве помощи &mdash; неизвестно. Страны Запада подвергли Китай критике за то, что он не сдержал распространение вируса, первые случаи заражения которым выявили в Ухане в конце 2019 года.
2 Баннер, по-видимому оплаченный сербской газетой Informer, которая тесно сотрудничает с правительством. Надпись гласит: «Спасибо, брат [президент Китая] Си».

Наружную рекламу установили после отправки Китаем медицинского оборудования  в Сербию. Какой объем поставок был оплачен, а какой пришел в качестве помощи — неизвестно.

Страны Запада подвергли Китай критике за то, что он не сдержал распространение вируса, первые случаи заражения которым выявили в Ухане в конце 2019 года.
Баннер в центре Белграда: &laquo;Сербы и китайцы&nbsp;&mdash; братья навеки&raquo;. 18 апреля. &nbsp; Огнен Зорич, сербский журналист Балканской редакции Азаттыка, говорит, что в среде сербской общественности доброжелательно относятся к Китаю, особенно после 1999 года, когда Китай выступил против бомбардировки Югославии, частью которой была Сербия. Однако баннеры, подобные этому, могут быть направлены в адрес Евросоюза и нацелены на то, чтобы привлечь внимание ЕС. Сербия &mdash; кандидат на вступление в Европейский союз с 2011 года.
3 Баннер в центре Белграда: «Сербы и китайцы — братья навеки». 18 апреля.
 
Огнен Зорич, сербский журналист Балканской редакции Азаттыка, говорит, что в среде сербской общественности доброжелательно относятся к Китаю, особенно после 1999 года, когда Китай выступил против бомбардировки Югославии, частью которой была Сербия. Однако баннеры, подобные этому, могут быть направлены в адрес Евросоюза и нацелены на то, чтобы привлечь внимание ЕС. Сербия — кандидат на вступление в Европейский союз с 2011 года.
Баннер на муниципальном здании в Белграде, на котором изображены сербские и китайские флаги и сербские и российские флаги. 13 апреля. Надпись на кириллице слева: &laquo;Крепкие друзья вместе в радости и в горе!&raquo; И справа: &laquo;Спасибо, братская Россия!&raquo; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
4 Баннер на муниципальном здании в Белграде, на котором изображены сербские и китайские флаги и сербские и российские флаги. 13 апреля. Надпись на кириллице слева: «Крепкие друзья вместе в радости и в горе!» И справа: «Спасибо, братская Россия!»
 
 
 
 

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