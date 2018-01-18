Солнечное будущее Чернобыля

Работа над строительством солнечной электростанции в местности, которая пострадала в результате аварии на Чернобыльской АЭС, подходит к завершению.
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Рабочие подключают провода к электрощитам на месте будущей солнечной электростанции. На заднем плане – труба ядерного реактора, взорвавшегося в 1986 году. Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из самых страшных ядерных катастроф.
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Рабочие несут одну из 3800 солнечных панелей электростанции. Осуществляющая проект украинско-германская компания сообщила 10 января агентству France-Press (AFP), что электростанция будет вырабатывать объем электроэнергии, достаточный для обеспечения крупного села или около 2000 потребителей.
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Рабочий идет между солнечными панелями. В январе работающая над проектом компания заявила, что солнечная станция стоимостью 1,2 миллиона долларов будет запущена «в течение нескольких недель». Во время съемок стояла облачная погода, однако специалисты говорят, что по количеству солнечных часов в сутки Чернобыль не уступает районам на юге Германии.
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Заброшенный город Припять, расположенный в трех километрах от Чернобыльской АЭС. После ядерной катастрофы 1986 года территорию, размеры которой сопоставимы с площадью Люксембурга, объявили опасной для проживания и непригодной для сельского хозяйства.