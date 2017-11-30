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Мостар. Двадцать лет после войны

Мостар, один из исторических памятников Боснии и Герцеговины, стал жертвой войны 9 ноября 1993 года. Старый мост, построенный в 1566 году во времена Османской империи, был разрушен снарядами хорватской артиллерии в ожесточенных боях с боснийскими мусульманами.

Приказ на уничтожение моста отдал Слободан Праляк, бывший командующий силами боснийских хорватов, которого Международный трибунал по бывшей Югославии назвал виновным в преступлениях. Говорят, что Праляк сказал в 1993 году, отдавая приказ, что «это всего лишь старый мост». Приговор Праляку – 20 лет тюрьмы – был оставлен в силе апелляционным судом в Гааге 29 ноября 2017 года. Генерал в этот день принял яд и скончался.

Новый мост в Мостаре, построенный в основном из старых камней, был открыт после реконструкции в 2004 году. Мост стал символом послевоенного примирения.

Фотогалерея улиц Мостара – во время войны и после восстановления.
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Люди идут по временному мосту в Мостаре, проложенному после разрушения старого моста 16-го века. Справа &ndash; новый мост, 2013 год. Реконструкция была завершена в 2004 году, она обошлась в 15,4 миллиона долларов. Это были деньги международных грантов и кредит Всемирного банка.
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Люди идут по временному мосту в Мостаре, проложенному после разрушения старого моста 16-го века. Справа – новый мост, 2013 год. Реконструкция была завершена в 2004 году, она обошлась в 15,4 миллиона долларов. Это были деньги международных грантов и кредит Всемирного банка.

Временный подвесной мост на месте разрушенного и восстановленная в 2013 году конструкция.
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Временный подвесной мост на месте разрушенного и восстановленная в 2013 году конструкция.

Мечеть Мешмед-Паши в Мостаре, поврежденная в результате боевых действий в 1993 году, и восстановленное в 2013 году здание.
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Мечеть Мешмед-Паши в Мостаре, поврежденная в результате боевых действий в 1993 году, и восстановленное в 2013 году здание.

Мужчина читает на ступенях поврежденного здания в старой части Мостара, 1993 год. Ниже &ndash; снимок этой же улицы в феврале 2013 года.
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Мужчина читает на ступенях поврежденного здания в старой части Мостара, 1993 год. Ниже – снимок этой же улицы в феврале 2013 года.

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