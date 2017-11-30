Мостар. Двадцать лет после войны

Мостар, один из исторических памятников Боснии и Герцеговины, стал жертвой войны 9 ноября 1993 года. Старый мост, построенный в 1566 году во времена Османской империи, был разрушен снарядами хорватской артиллерии в ожесточенных боях с боснийскими мусульманами.



Приказ на уничтожение моста отдал Слободан Праляк, бывший командующий силами боснийских хорватов, которого Международный трибунал по бывшей Югославии назвал виновным в преступлениях. Говорят, что Праляк сказал в 1993 году, отдавая приказ, что «это всего лишь старый мост». Приговор Праляку – 20 лет тюрьмы – был оставлен в силе апелляционным судом в Гааге 29 ноября 2017 года. Генерал в этот день принял яд и скончался.



Новый мост в Мостаре, построенный в основном из старых камней, был открыт после реконструкции в 2004 году. Мост стал символом послевоенного примирения.



Фотогалерея улиц Мостара – во время войны и после восстановления.

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