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Фото

Самые яркие фотографии недели со всего мира (фотогалерея)

В фотогалерее собраны лучшие снимки с территории, которую охватывает вещание Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) за 22 неделю 2021 года.
Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка на Соборной площади в Москве
1 Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка на Соборной площади в Москве
Мужчина работает в гончарной мастерской на окраине Карачи, Пакистан
2 Мужчина работает в гончарной мастерской на окраине Карачи, Пакистан
Женщина отдыхает на территории Московского международного делового центра
3 Женщина отдыхает на территории Московского международного делового центра
Рыбаки в Аполлоновой бухте на южной стороне Севастополя
4 Рыбаки в Аполлоновой бухте на южной стороне Севастополя

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