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Фото
Самые яркие фотографии недели со всего мира (фотогалерея)
Июнь 05, 2021
В фотогалерее собраны лучшие снимки с территории, которую охватывает вещание Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) за 22 неделю 2021 года.
1
Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка на Соборной площади в Москве
2
Мужчина работает в гончарной мастерской на окраине Карачи, Пакистан
3
Женщина отдыхает на территории Московского международного делового центра
4
Рыбаки в Аполлоновой бухте на южной стороне Севастополя
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Самые яркие фотографии недели со всего мира (фотогалерея)
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