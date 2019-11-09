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В Германии отметили падение Берлинской стены. Фотогалерея

Девятого ноября в Германии отметили годовщину падения Берлинской стены. Она почти тридцать лет разделяла жителей Восточного и Западного Берлина. Около 200 человек погибли при попытке пересечь границу.
Мемориал жертвам комунизма&nbsp;
1 Мемориал жертвам комунизма 
Фрагмент стены
2 Фрагмент стены
Портреты погибших при попытке бежать из Восточного Берлина в Западный
3 Портреты погибших при попытке бежать из Восточного Берлина в Западный
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