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Фото
В Германии отметили падение Берлинской стены. Фотогалерея
Ноябрь 09, 2019
Девятого ноября в Германии отметили годовщину падения Берлинской стены. Она почти тридцать лет разделяла жителей Восточного и Западного Берлина. Около 200 человек погибли при попытке пересечь границу.
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Мемориал жертвам комунизма
2
Фрагмент стены
3
Портреты погибших при попытке бежать из Восточного Берлина в Западный
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В Германии отметили падение Берлинской стены. Фотогалерея
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