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Как проходила тайная инаугурация Лукашенко

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Впервые в истории современной Беларуси она прошла тайно для общественности
Так утром выглядели окрестности Дворца независимости
1 Так утром выглядели окрестности Дворца независимости
В среду утром можно было увидеть большое количество силовиков возле Дворца независимости и выставочного центра &quot;БелЭкспо&quot;, который находится неподалеку
2 В среду утром можно было увидеть большое количество силовиков возле Дворца независимости и выставочного центра "БелЭкспо", который находится неподалеку
Машины сопровождения милиции возле Дворца независимости
3 Машины сопровождения милиции возле Дворца независимости
Проспект Независимости был закрыт для движения транспорта
4 Проспект Независимости был закрыт для движения транспорта

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