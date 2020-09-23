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Как проходила тайная инаугурация Лукашенко
Сентябрь 23, 2020
Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Впервые в истории современной Беларуси она прошла тайно для общественности
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Так утром выглядели окрестности Дворца независимости
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В среду утром можно было увидеть большое количество силовиков возле Дворца независимости и выставочного центра "БелЭкспо", который находится неподалеку
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Машины сопровождения милиции возле Дворца независимости
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Проспект Независимости был закрыт для движения транспорта
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Как проходила тайная инаугурация Лукашенко
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