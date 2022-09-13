Азербайджан атаковал приграничные города Армении

В ночь с понедельника на вторник вооружённые силы Азербайджана начали интенсивный артиллерийский обстрел армянских позиций в приграничных районах Армении. Речь идёт о городах Горис и Джермук, а также о селе Сотк, которые находятся на территории Армении. Сообщается, что азербайджанские военные используют также беспилотные летательные аппараты и миномёты.

Власти Азербайджана заявили, что обстрел является ответом на провокацию и диверсию со стороны Армении. Армянские власти это отрицают, одновременно с этим заявляя о наличии погибших в рядах своих военных.

​Некоторые СМИ сообщают, что по тревоге поднята российская военная база в армянском городе Гюмри.

Новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном начался осенью 2020 года. После 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий.

По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территорий Нагорного Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. Контроль за режимом прекращения огня был поручен российским миротворцам.

В начале августа на линиях соприкосновения звучали взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня. Азербайджан указывал на несоблюдение подписанных договорённостей по Карабаху и подчёркивал, что армянские вооружённые силы не полностью выведены с территорий, перешедших под контроль Баку.

Позже Баку заявил о гибели в Лачинском районе Нагорного Карабаха своего военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны. В ответ азербайджанская армия начала операцию "Возмездие", в ходе которой, по сообщениям военных, взяла под контроль несколько важных высот. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о размещении азербайджанских военных в городе Лачин в Нагорном Карабахе, а также о переходе под их контроль двух близлежащих сёл – Забух и Сус. В свою очередь власти Нагорного Карабаха подписали указ о частичной военной мобилизации.

Минобороны России обвиняло в нарушении режима прекращения огня Азербайджан. Вместе с тем российское ведомство отметило, что командование миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон занимается урегулированием обстановки.

Радио Свобода