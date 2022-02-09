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«Фальшивки»: Армянское искусство, которое Азербайджан может «стереть» с церквей в Карабахе

Photo: Hrair Hawk Khatcherian (Copyright)

Баку заявил (но затем частично отошел от этого заявления) о шагах по удалению с церквей в Нагорном Карабахе и вокруг него того, что, по его утверждению, было «вымышленными следами» армянского наследия. Архивные фотографии показывают, как выглядят некоторые из этих надписей и произведений искусства.

Кресты и армянские надписи на стене Дадиванка в Кельбаджарском районе.
Кресты и армянские надписи на стене Дадиванка в Кельбаджарском районе.

Дадиванк (на фото выше) — одно из многочисленных христианских достопримечательностей, над которыми Азербайджан установил контроль в результате войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. В настоящее время монастырский комплекс Дадиванк находится под контролем российских миротворцев, но на территории, подконтрольной Азербайджану.

Армянские надписи и выгравированные фигуры на стене Дадиванка.
Армянские надписи и выгравированные фигуры на стене Дадиванка.

3 февраля Министерство культуры Азербайджана заявило о создании комиссии, которая предпримет шаги по «устранению сфабрикованных армянских следов на албанских религиозных храмах на отвоеванных территориях».

Деталь хачкара XII века в крепости Хандаберд Кельбаджарского района.
Деталь хачкара XII века в крепости Хандаберд Кельбаджарского района.

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) написала в Твиттере, что «глубоко обеспокоена планами Азербайджана убрать армянские апостольские надписи с церквей».

«Мы призываем правительство сохранить и защитить места поклонения и другие религиозные и культурные сооружения», - заявили в комиссии.

Официальные лица Азербайджана неоднократно заявляли, что древнейшие памятники в Нагорном Карабахе имеют кавказско-албанское, а не армянское происхождение, а произведения искусства, такие как изображенный выше хачкар, являются «фальсификациями».

На фото, сделанном в церкви Сурб Аствацацин Гадрутского района в 2018 году, над входом видна армянская надпись.
На фото, сделанном в церкви Сурб Аствацацин Гадрутского района в 2018 году, над входом видна армянская надпись.

Когда в марте 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил изображенную выше церковь, он назвал армянскую надпись, выгравированную на входе, фальшивкой.

«Все эти надписи поддельные, - заявил Алиев. - Они были сделаны позже». По его утверждению, церковь имеет кавказско-албанское происхождение.

Части стены монастыря апостола Елисея (Егише) 5-го века в Тетерском районе Азербайджана, на которых, в том числе, есть надпись на армянском.
Части стены монастыря апостола Елисея (Егише) 5-го века в Тетерском районе Азербайджана, на которых, в том числе, есть надпись на армянском.

Историки говорят, что христианские албанские племена действительно жили на территории современного Азербайджана. Их последний правитель был убит в 822 году.

Небольшой хачкар у входа в церковь Мохренис в Гадрутском районе, перешедшем под контроль Азербайджана.
Небольшой хачкар у входа в церковь Мохренис в Гадрутском районе, перешедшем под контроль Азербайджана.

В 1950-х годах неоднозначный азербайджанский академик Зия Буниятов впервые выдвинул теорию о том, что древние церкви в Нагорном Карабахе были построены не армянами, а исчезнувшими впоследствии албанскими племенами. Это утверждение в последние годы было взято на вооружение официальными лицами Азербайджана.

Хачкар в Лачинском районе, перешедшем под контроль Азербайджана.
Хачкар в Лачинском районе, перешедшем под контроль Азербайджана.

Утверждения об албанском происхождении церквей подверглись широкой критике со стороны мировых ученых. Британский эксперт по Кавказу Томас де Ваал назвал утверждения Азербайджана «довольно странными», отметив, что такой аргумент «имеет выраженный политический подтекст» относительно того, что у армян «нет оснований на притязания [по отношению к Нагорному Карабаху]».

Буниятов также является автором печально известной статьи, в которой утверждалось, что армянский погром в Сумгаите в 1988 году организовали сами армяне, чтобы дискредитировать Азербайджан.

Фреска в Дадиванке.
Фреска в Дадиванке.

После того, как 3 февраля министр культуры Азербайджана объявил о создании рабочей группы по «восстановлению арменизированных албанских храмов», в Министерстве культуры также отреагировали на публикации «ангажированных зарубежных СМИ».

Армянская надпись у входа в церковь Св. Саркиса XIII века в перешедшем под контроль Азербайджана Кельбаджарском районе
Армянская надпись у входа в церковь Св. Саркиса XIII века в перешедшем под контроль Азербайджана Кельбаджарском районе

В заявлении, опубликованном 7 февраля, министерство частично отошло от своего раннее сделанного заявления, отметив лишь, что рабочая группа укажет на «любые фальсификации, связанные с памятниками на оккупированных территориях, которые затем будут представлены международному сообществу».

Хачкары, прикрепленные к стенам Дадиванка.
Хачкары, прикрепленные к стенам Дадиванка.

В решении Международного суда ООН в декабре 2021 года по делу, возбужденному по обращению Армении, говорится, что Азербайджан должен «принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма и осквернения армянского культурного наследия» на перешедших под контроль Баку территориях.

Крест на монастыре Ериц Манканц в Тертерском районе Азербайджана.
Крест на монастыре Ериц Манканц в Тертерском районе Азербайджана.

Однако после уничтожения армянского наследия в азербайджанском эксклаве - Нахичеван, существуют опасения, что Азербайджан продолжит стирать следы армянского культурного наследия на перешедших под его контроль территориях.

Аналитики отмечают, что Баку получил новые рычаги воздействия на Запад в связи с напряженностью в отношениях последнего с Москвой из-за Украины.

Гравюра на камне на территории монастыря Ериц Манканц.
Гравюра на камне на территории монастыря Ериц Манканц.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон посетила Баку 4 февраля на фоне опасений относительно того, что Россия может прекратить поставки газа в Евросоюз из-за напряженности вокруг Украины.

После встречи с президентом Азербайджана комиссар ЕС приветствовала «крепкие двусторонние» связи с авторитарной страной, а Алиев объявил о «новом этапе» партнерства с ЕС в сфере энергоснабжения.

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