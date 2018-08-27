Меркель в Тбилиси, Ереване и Баку

2 Находясь с визитом в Тбилиси, канцлер Германии, побывала в зоне грузино-осетинского конфликта. В Одзиси канцлер отправилась после встречи со студентами Тбилисского госуниверситета им. Джавахишвили. Там она отметила, что самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия являются оккупированными территориями и неотъемлемыми частями Грузии. По мнению Меркель, данный факт – «большая несправедливость».