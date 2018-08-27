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Меркель в Тбилиси, Ереване и Баку
Август 27, 2018
Канцлер Германии Ангела Меркель с трехдневным визитом посетила страны Южного Кавказа. С 23-го по 25 августа она побывала в Тбилиси, Ереване и Баку.
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Первым пунктом кавказского турне канцлера Германии стала столица Грузии - Тбилиси. На фото канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.
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Находясь с визитом в Тбилиси, канцлер Германии, побывала в зоне грузино-осетинского конфликта. В Одзиси канцлер отправилась после встречи со студентами Тбилисского госуниверситета им. Джавахишвили. Там она отметила, что самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия являются оккупированными территориями и неотъемлемыми частями Грузии. По мнению Меркель, данный факт – «большая несправедливость».
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Во время визита на Южный Кавказ, канцлер Германии посетила Армению. Ангела Меркель и премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре).
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Ангела Меркель в сопровождении премьер-министра Никола Пашиняна, его супруги и президента Армена Саркисяна прогулялась по вечернему Еревану, фотографировалась с ереванцами.
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Меркель в Тбилиси, Ереване и Баку
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