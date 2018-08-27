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Меркель в Тбилиси, Ереване и Баку

Канцлер Германии Ангела Меркель с трехдневным визитом посетила страны Южного Кавказа. С 23-го по 25 августа она побывала в Тбилиси, Ереване и Баку.
Первым пунктом кавказского турне канцлера Германии стала столица Грузии - Тбилиси. На фото канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.
1 Первым пунктом кавказского турне канцлера Германии стала столица Грузии - Тбилиси. На фото канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.
Находясь с визитом в Тбилиси, канцлер Германии, побывала в зоне грузино-осетинского конфликта.&nbsp;В Одзиси канцлер отправилась после встречи со студентами Тбилисского госуниверситета им. Джавахишвили. Там она отметила, что самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия являются оккупированными территориями и неотъемлемыми частями Грузии. По мнению Меркель, данный факт &ndash; &laquo;большая несправедливость&raquo;.
2 Находясь с визитом в Тбилиси, канцлер Германии, побывала в зоне грузино-осетинского конфликта. В Одзиси канцлер отправилась после встречи со студентами Тбилисского госуниверситета им. Джавахишвили. Там она отметила, что самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия являются оккупированными территориями и неотъемлемыми частями Грузии. По мнению Меркель, данный факт – «большая несправедливость».
Во время визита на Южный Кавказ, канцлер Германии посетила Армению. Ангела Меркель и премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре).&nbsp;
3 Во время визита на Южный Кавказ, канцлер Германии посетила Армению. Ангела Меркель и премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре). 
Ангела Меркель в сопровождении премьер-министра Никола Пашиняна, его супруги и президента Армена Саркисяна прогулялась по вечернему Еревану, фотографировалась с ереванцами.
4 Ангела Меркель в сопровождении премьер-министра Никола Пашиняна, его супруги и президента Армена Саркисяна прогулялась по вечернему Еревану, фотографировалась с ереванцами.

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