Авдеевскую промзону украинские силы заняли зимой прошлого года. Звуки разрывающихся снарядов здесь практически не замолкают: украинские военные и поддерживаемые Россией сепаратисты находятся друг от друга на расстоянии броска гранаты. Это означает почти прямой контактный бой.



«Как прошла ночь?» – спросили журналисты у командира украинского подразделения. «Спокойно», – ответил он, добавив, что против военных применяют лишь стрелковое вооружение и гранатометы. Это «обычная» ситуация для этой местности, где режим прекращения огня не соблюдается. Через некоторое время после беседы с командиром где-то вдали затарахтел пулемет. И такая картина – не исключение, а печальная обыденность в Авдеевской промзоне. Журналисты Украинской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода побывали на передовых позициях украинской армии.

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