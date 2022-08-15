Пустой дастархан: бедность и голод в Афганистане под властью талибов

Приход к власти талибов в Афганистане в августе 2021 года спровоцировал крах экономики, зависимой от внешней помощи. Это привело к росту цен на продукты питания и стремительному росту безработицы. Экономический кризис вызвал голод в стране с населением около 40 миллионов человек.

По данным Организации Объединенных Наций, 95 процентов афганцев недоедают. Это отражается на дастарханах (столовых ковриках) в афганских семьях. Люди из разных регионов страны, многие из которых не захотели раскрывать свои имена из соображений безопасности, прислали фотографии своих дастарханов Афганской редакции Радио Свобода.