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Пустой дастархан: бедность и голод в Афганистане под властью талибов

Приход к власти талибов в Афганистане в августе 2021 года спровоцировал крах экономики, зависимой от внешней помощи. Это привело к росту цен на продукты питания и стремительному росту безработицы. Экономический кризис вызвал голод в стране с населением около 40 миллионов человек.

По данным Организации Объединенных Наций, 95 процентов афганцев недоедают. Это отражается на дастарханах (столовых ковриках) в афганских семьях. Люди из разных регионов страны, многие из которых не захотели раскрывать свои имена из соображений безопасности, прислали фотографии своих дастарханов Афганской редакции Радио Свобода.

У этой семьи в Кандагаре на завтрак только хлеб и чай. Женщины и дети &mdash; наиболее уязвимые группы в афганском обществе. Ранее в этом году Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) предупредил, что около 1,1 миллиона афганских детей в возрасте до 5 лет рискуют умереть от голода, а более 3,2 миллиона детей хронически недоедают
1 У этой семьи в Кандагаре на завтрак только хлеб и чай.

Женщины и дети — наиболее уязвимые группы в афганском обществе. Ранее в этом году Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) предупредил, что около 1,1 миллиона афганских детей в возрасте до 5 лет рискуют умереть от голода, а более 3,2 миллиона детей хронически недоедают
Хасибулла &mdash; житель Фирозко, административного центра провинции Гор. &laquo;До прихода к власти талибов я работал и зарабатывал на жизнь. Я мог позволить себе хорошо кормить свою семью. К сожалению, эти дни прошли. Еда очень дорогая. Мне стыдно, что я не могу дать своим детям пищу, в которой они нуждаются и которую они хотят. Мне действительно больно&raquo;, &mdash; рассказывает он
2 Хасибулла — житель Фирозко, административного центра провинции Гор. «До прихода к власти талибов я работал и зарабатывал на жизнь. Я мог позволить себе хорошо кормить свою семью. К сожалению, эти дни прошли. Еда очень дорогая. Мне стыдно, что я не могу дать своим детям пищу, в которой они нуждаются и которую они хотят. Мне действительно больно», — рассказывает он
Паштана живет в Кандагаре. Она одна воспитывает троих детей после смерти мужа. На обед в семье одна картошка. Паштана просила милостыню в людном месте, но талибы запретили это делать. &laquo;Талибан&raquo; ежемесячно предоставляет ей мешок муки и риса, а также растительное масло. Но она говорит, что этого не хватает на семью&nbsp;
3 Паштана живет в Кандагаре. Она одна воспитывает троих детей после смерти мужа. На обед в семье одна картошка. Паштана просила милостыню в людном месте, но талибы запретили это делать. «Талибан» ежемесячно предоставляет ей мешок муки и риса, а также растительное масло. Но она говорит, что этого не хватает на семью 
&laquo;Раньше мы могли регулярно покупать мясо, рис и овощи, &mdash; говорит Ахмад Зия, житель провинции Фарах. &mdash; Сейчас я безработный, и мы не можем позволить себе многие продукты питания. Если мы сможем позволить себе купить мясо раз в месяц, то считаем, что нам повезло&raquo;
4 «Раньше мы могли регулярно покупать мясо, рис и овощи, — говорит Ахмад Зия, житель провинции Фарах. — Сейчас я безработный, и мы не можем позволить себе многие продукты питания. Если мы сможем позволить себе купить мясо раз в месяц, то считаем, что нам повезло»

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