Смерть в отеле Dupont Circle: фотографии гостиничного номера Михаила Лесина

Бывший министр печати России Михаил Лесин был найден мертвым в гостинице Dupont Circle 5 ноября 2015 года. Согласно полицейскому отчету, в последние дни своей жизни Лесин много пил.



Правоохранительные органы США назвали смерть некогда могущественного человека из окружения Путина случайной, поскольку у него были обнаружены травма головы, ушибы на теле и отравление этанолом. В отчете судмедэкспертов по результатам аутопсии, предоставленном Радио Свобода властями города Вашингтон 15 марта этого года, содержится дополнительная информация о состоянии Лесина: у него был обнаружен перелом шеи чуть ниже линии челюсти. Документ, однако, не указывает напрямую на то, что Лесина убили.



Смерть Лесина тем не менее по-прежнему оставляет много вопросов. В первую очередь, с кем он встречался в Вашингтоне и зачем туда приехал.



На этих фотографиях, сделанных полицией Вашингтона, – гостиничная комната Лесина в момент его смерти.