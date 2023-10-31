Каков «новый контекст» в армяно-украинских отношениях? О «новом контексте» в отношениях между Ереваном и Киевом говорил руководитель администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в заявлении, опубликованном после встречи с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном на Мальте.

Недавно на Мальте прошел третий форум, посвященный установлению мира в Украине, в котором приняли участие представители 65 стран, в том числе впервые секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Среди представителей других стран Ермак также встретился с Григоряном и, как отметили в пресс-службе президента Украины, подчеркнул важность первой встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на недавнем мероприятии в Гранаде, а также визит в Киев супруги армянского премьера Анны Акопян, которая впервые после российской агрессии против Украины привезла с собой гуманитарную помощь для украинских школьников. Глава президентской администрации подтвердил приверженность украинской стороны делу укрепления сотрудничества с Арменией, в частности, в вопросах евроинтеграции.

В МИД Армении посоветовали обратиться к Совету безопасности по поводу вопроса о «новом контексте» в армяно-украинских отношениях, но Совбез пока не отреагировал на запрос Радио Азатутюн.

«Ереван пытается использовать платформу Мальты для решения проблем своей безопасности»

Политический обозреватель Акоп Бадалян отмечает, что сложно сказать, о каком новом контексте в армяно-украинских отношениях идет речь, возможно, участники встречи в будущем раскроют скобки. До тех пор, по словам политического обозревателя, Ереван пытается использовать Мальтийскую платформу, как и предыдущую встречу в формате «3+3» в Тегеране, для решения своих собственных проблем в сфере безопасности.

«И в то же время мы также видим, что было участие в Мальтийском форуме, в платформе, состоящей полностью из западных стран, чтобы ассоциироваться исключительно с Западом, но понятно, что на Мальтийской площадке дискурс о вопросах Запада был среди приоритетных», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Бадалян.

«Это также рабочая площадка для Армении, потому что это один из центров силы, это направление является одним из силовых направлений, которое сегодня обусловливает международные отношения, их ход, тенденции, особенно на таком уровне непредсказуемости, который существует сегодня. И вот этот маршрут от Тегерана до Мальты, так сказать, уже говорит о том, что Армении следует действительно попытаться управлять рисками, исходящими от сегодняшней международной ситуации и неразрешенных конфликтов в регионе, с помощью этой многосторонней дипломатии», - добавил он.

Секретарь Совета безопасности Армен Армен Григорян также встретился на Мальте с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном и помощником президента Франции Эммануэля Макрона Бертраном Бухвальтером, а также представителями Греции, Молдовы и Японии, которые являются советники лидеров этих стран по вопросам безопасности.

Россию не пригласили на Мальтийский форум, более того, Москва осудила проведение этого мероприятия, назвав его антироссийским.

По мнению Акопа Бадаляна, все не так однозначно: «На Мальтийском форме присутствовали страны, с которыми сама Россия имеет тесные экономические и политические связи, я имею в виду страны, представляющие арабский мир, и кроме того, этом форум был не первым. Предыдущий подобный форум под названием «Мирная формула» проходил в Саудовской Аравии. В нем также участвовал Китай, который сегодня является близким партнером России. Иными словами, картина здесь совершенно неоднородная и, судя по этим публичным заявлениям, может не давать столь уж полной картины реалий».

«Участие Армении, повторюсь, по моей оценке, было направлено просто на решение проблем безопасности Армении. И в этом вопросе, естественно, работая с Россией, в современном мире также существует необходимость тесной работы на Западных площадках, и, по моему мнению, участие в этом форуме вписывается в эти рамки», - подчеркнул политический обозреватель.

Армения и Украина сотрудничают с Евросоюзом в рамках Восточного партнерства

Что касается заявления о том, что Украина привержена укреплению сотрудничества с Арменией, в частности, в вопросах евроинтеграции, председатель Постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции Национального собрания Армении Арман Егоян отметил, что и Армения, и Украина сотрудничают с Европейским союзом в рамках Восточного партнерства Европейского союза: Украина сотрудничает в рамках Соглашения об ассоциации, Армения – в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, и есть много областей, где возможен обмен опытом.

«Это и реформы, которые мы реализовали в сфере правосудия, которые высоко оценивают сами европейцы, реформы, которые мы реализовали в антикоррупционной политике, которые также оцениваются весьма положительно. Украинцы достаточно много сделали в торгово-экономической сфере, и нам еще многое предстоит сделать. То есть, здесь можно взаимно перенимать опыт друг друга, но все это с учетом отношений с Евросоюзом. Другими словами, их следует рассматривать в контексте многосторонних отношений, а не двусторонних», - отметил Егоян.

Спустя полтора года после нападения России на Украину, в сентябре этого года, Армения впервые отправила в Украину гуманитарную помощь. В Киев его привезла супруга премьер-министра Армении. Позже, в начале этого месяца, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел короткую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.