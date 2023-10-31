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Армения

Премьер-министр Армении принял новоназначенного посла Польши

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и посол Польши в Армении Петр Сквечиньский
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и посол Польши в Армении Петр Сквечиньский

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Польша в Республике Армения Петра Сквечиньского.

Как передает пресс-служба главы армянского правительства, премьер-министр поздравил посла со вступлением в должность и пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности.

Отмечается, что Никол Пашинян подчеркнул важность развития армяно-польских отношений как в сфере политического диалога, так и в сфере экономики, а также важность реализации имеющегося потенциала по расширению торгово-экономических связей.

«Были затронуты вынужденное переселение более 100 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки и сложившаяся гуманитарная ситуация.

Петр Сквечиньский подчеркнул заинтересованность правительства Польши в углублении и расширении сотрудничества с Арменией в различных направлениях и добавил, что в ходе своей деятельности приложит все усилия для дальнейшего развития двусторонних связей.

Состоялся обмен мнениями по армяно-польским отношениям, взаимодействию Армения-ЕС и другим вопросам», - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Армении.

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