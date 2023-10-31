Совет Европы подготовит пакет мер поддержки для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Совета Европы, пакет призван оказать поддержку Армении в решении проблем приема 100 тысяч карабахских армян, в том числе около 30 тысяч детей.

Отмечается, что в рамках визита Каяджич сотрудничала с соответствующими государственными органами, международными партнерами и неправительственными организациями, а также посетила два приюта муниципалитета Арташата, наметив направления поддержки, включенные в План действий Совета Европы для Армении на 2023-2026 годы и в План действий по защите уязвимых лиц в контексте миграции и убежища на 2021-2025 годы.

«Благодаря этому адресному пакету мы поддержим нашу страну-члена, Армению, и ее народ, поскольку они сталкиваются с этими беспрецедентными трудностями и проблемами», - заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

После военной операции, проведенной Азербайджаном в Нагорном Карабахе 19-20 сентября, по последним данным, в Армению выехали 100 652 жителей Нагорного Карабаха. В регионе, по разным оценкам, осталось от одного до двух десятков армян.