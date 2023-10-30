РСЕ/РС потребовало от российского Первого канала удалить кадры Азатутюн ТВ

Кадры из репортажей Азатутюн ТВ были использованы без разрешения Армянской службы в передаче «Никол Пашинян: Предвестник беды», вышедшей в эфир 23 октября, причем эти кадры попали в программу без логотипа радиостанции. РСЕ/РС официально потребовало от Первого канала удалить эти кадры из программы.