Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

РСЕ/РС потребовало от российского Первого канала удалить кадры Азатутюн ТВ

Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) потребовало от Первого канала на российском телевидении удалить кадры из репортажей Азатутюн ТВ из передачи скандального проекта «Куклы наследника Тутти», в котором лидер Армении был представлен как «марионетка Запада».

Кадры из репортажей Азатутюн ТВ были использованы без разрешения Армянской службы в передаче «Никол Пашинян: Предвестник беды», вышедшей в эфир 23 октября, причем эти кадры попали в программу без логотипа радиостанции. РСЕ/РС официально потребовало от Первого канала удалить эти кадры из программы.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG