Кадры из репортажей Азатутюн ТВ были использованы без разрешения Армянской службы в передаче «Никол Пашинян: Предвестник беды», вышедшей в эфир 23 октября, причем эти кадры попали в программу без логотипа радиостанции. РСЕ/РС официально потребовало от Первого канала удалить эти кадры из программы.
РСЕ/РС потребовало от российского Первого канала удалить кадры Азатутюн ТВ
Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) потребовало от Первого канала на российском телевидении удалить кадры из репортажей Азатутюн ТВ из передачи скандального проекта «Куклы наследника Тутти», в котором лидер Армении был представлен как «марионетка Запада».
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