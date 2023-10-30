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Армения

Армен Григорян встретился с главой администрации президента Украины

Андрей Ермак
Андрей Ермак

В рамках третьего форума, посвященного установлению мира в Украине, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 28 октября на Мальте встретился с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком.

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины, отмечая, что в ходе встречи Ермак подчеркнул «новый контекст» в отношениях между двумя странами.

Ермак подчеркнул важность первой встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Гранаде, а также визита супруги премьер-министра Армении Анны Акопян в Киев.

«Глава администрации президента подтвердил готовность украинской стороны углублять отношения с Арменией, особенно в вопросах, связанных с евроинтеграцией», - сообщает официальный сайт президента Украины.

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