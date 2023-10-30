Вашингтон поддерживает миссию наблюдателей ЕС в Армении – посольство США

Радио Азатутюн специально поинтересовалось в посольстве, возможно ли присоединение США к наблюдательной миссии, учитывая, что есть достоверная информация о расширении миссии ЕС.

В посольстве лишь отметили, что приветствуют усилия партнеров, в том числе Евросоюза, по построению взаимного доверия в регионе и обеспечению конструктивной атмосферы для прямого диалога между Арменией и Азербайджаном.

«Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении», - говорится в ответе посольства США.

26 октября глава наблюдательной миссии ЕС в Армении Маркус Риттер встретился с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком и послом США в Армении Кристиной Квин, после чего в миссии сообщили, что стороны обсудили мандат миссии ЕС и развитие ситуации с безопасностью на армяно-азербайджанской границе.