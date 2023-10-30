«Мы будем сопротивляться всеми средствами и не позволим ни одному иностранному солдату ступить на суверенную территорию Армении» - Эстукян

Об этом в интервью Радио Азатутюн рассказал редактор армяноязычной версии стамбульской газеты «Акос» Баграт Эстукян после недавней поездки в Армению, где, по его совам, он побеседовал со многими людьми.

По словам Эстукяна, даже многие из вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, которые столкнулись с серьезными проблемами в плане жилья, из-за подобных опасений отказываются от предложения получить жилье в приграничной зоне.

«Наша позиция предельно ясна. Об этом говорил и премьер-министр [Никол] Пашинян. Это неприемлемо. И мы всеми имеющимися у нас средствами будем сопротивляться и не позволим ни одному иностранному солдату или армии ступить на суверенную территорию Армении», - заявил Эстукян, отметив, что в таком случае он лично отправится на фронт.

По словам редактора армяноязычной версии стамбульской газеты «Акос», диаспора никогда не была безразлична к заботам Армении.