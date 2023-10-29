Ален Симонян: «86 600 кв. км территории Азербайджана означает, что территория в 29 800 кв. км. — это Армения»

«Мы должны привести нашу страну к миру, и мы провели для себя красную линию. Итак, число, которое мы обсуждаем, было пущено в оборот нами. Это не оппозиция или Азербайджан пустили в оборот это число. Наше 29 800 кв. километров, а это значит, что у них 86 600, иначе и быть не может. Это абсолютная цифра», - заявил Ален Симонян.

Хотя Ереван на самом высоком уровне, на уровне премьер-министра, неоднократно заявлял, что признает 86 тысяч 600 квадратных километров территории Азербайджана, президент Азербайджана публично не заявил, что он также взаимно признает территорию Армении. Спикер парламента отмечает, что число 29 тысяч 800 квадратных километров упоминалось во время встреч с Азербайджаном, об этом несколько раз говорил президент Европейского совета, посредник на армяно-азербайджанских переговорах, но Ильхам Алиев должен сам сделать это заявление.

«Когда мы говорим о 86 600 кв. км., то 86 600 кв. км. – это же не территория, где-то там подвешенная в воздухе? 86 600 кв. км. означает, что 29 800 кв. км. – это Армения. Другими словами, говоря одно, вы доказываете другое, и наоборот. Есть много действий: возвращение пленных, уточнение границы, также мы ожидаем, что лидер Азербайджана также объявит в численном обозначении о 29 800 квадратных километрах и 86 600 квадратных километрах и так далее и тому подобное», - подчеркнул председатель Национального собрания Армении.

Ереван настаивает на признании территориальной целостности друг друга на основе карты Советского Союза, с помощью которой две страны получили независимость.

«Если согласно карте, с которой мы стали независимыми, на территории Азербайджана будут места, где мы находимся, мы должны покинуть эту территорию, да, мы должны уйти, и они тоже должны уйти», - сказал Симонян.

На вопрос, какую цену готова заплатить армянская сторона за мир, спикер парламента Ален Симонян ответил, что Армения уже заплатила эту цену.

«Я думаю, мы уже заплатили все возможные цены, и я не думаю, что нам следует платить больше. Пусть он [Азербайджан] ставит блокпосты на своей территории, у нас есть блокпосты на нашей территории, и мы еще будем развивать это. И я не исключаю, что, делая вывод из выступления премьер-министра, а также из последней информации, я также не исключаю, что наши отношения и граница с Турцией, весьма вероятно, изменятся в какую-то положительную сторону в ближайшем будущем», - сказал спикер парламента.

Как Армения достигнет мира, когда азербайджанские военные все еще находятся на территории Армении, вопрос анклавов остается нерешенным, и на этом список проблем не заканчивается? Спикер армянского парламента в этом плане настроен оптимистично. «Как тема коридора уже не актуальна, так и переговоры о мире активизировались не только со стороны Армении, но и со стороны руководства соседней страны. Будут открыты дороги, будет торговля, экономика Республики Армения будет развиваться, и в конце концов у нас будет мир».

И Ереван, и Баку выразили готовность подписать мирный договор до конца года. Такие же заявления делались и год назад, и снова в качестве крайнего срока указывался конец года.

Политический обозреватель Армен Багдасарян уверен, что стороны не подпишут мирное соглашение и в этом году.

«Ждать подписания мирного соглашения не нужно, вероятность этого практически равна нулю, потому что этот мир, как представляет себе Азербайджан, будет для нас не миром, а капитуляцией, а мир, который мы себе представляем, категорически отвергается Азербайджаном», - сказал Багдасарян в беседе с Радио Азатутюн.

По мнению аналитика, Баку пытается захватить весь Сюник, и в таких условиях мир установиться не может. «По моему мнению, они пытаются взять весь Зангезур, Сюник. Если им не удастся это сделать военным путем, то они попытаются сделать это под предлогом возвращения азербайджанских беженцев, чтобы заселить его азербайджанскими беженцами».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях говорил о мире в Грузии, лично представляя разработанный Ереваном проект «Перекресток мира», и подчеркнул, что этот проект является важной частью мирной повестки.

«Сейчас мы работаем над проектом соглашения о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном, и я надеюсь, что этот процесс будет успешно завершен в ближайшие месяцы», - сказал Пашинян.

Ключевой смысл этого проекта - развитие коммуникаций между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Ираном, сказал премьер-министр Пашинян, по сути еще раз подчеркнув необходимость признания со стороны Баку территории Армении.

Президент Азербайджана пока не отреагировал на этот проект, предложенный Ереваном.

Более того, на этой неделе Ильхам Алиев отменил запланированные на конец октября в Брюсселе переговоры с Николом Пашиняном, а в начале месяца не поехал в испанскую Гранаду для участия во встрече с премьер-министром Армении и европейскими лидерами.