Пашинян в Тбилиси представил проект «Перекресток мира» и повестку мира

Исторический термин «Шелковый путь» ассоциируется у всех в сознании с процветанием, миром, развитием, сотрудничеством, поскольку Шелковый путь проходил через множество стран и населенных пунктов, и эти дороги являлись хорошим средством для создания человеческих, культурных, экономических и политических связей, для того, чтобы народы и страны лучше узнавали друг друга. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая сегодня в Тбилиси на форуме «Шелковый путь».

«Дорога соединяет не только страны и города, но и людей, и следовательно, если оживленная, активная дорога – знак сотрудничества, мира, успеха, то закрытые дороги указывают на наличие проблем, - подчеркнул Пашинян, продолжив: - Мы знаем это на собственном примере. Наши дороги открыты с двумя из четырех наших соседей, что свидетельствует о дружественных отношениях с ними. Наши дороги с двумя соседями закрыты, что является весьма красноречивым свидетельством сложности отношений. Но я пришел сегодня не для того, чтобы рассказать о наших сложных отношениях, а хочу сказать, что без дорог будет очень сложно построить мир».

Проект «Перекресток мира» - важная часть повестки мира

Очевидно, что Южный Кавказ нуждается в мире, сказал премьер-министр Армении. «А что такое мир? Это состояние, когда страны живут с открытыми границами, связаны активными экономическими, политическими, культурными и человеческими связями, накопили опыт и традиции решения всех вопросов дипломатическим путем и посредством диалога. Таков настоящий мир, и как видите, все это, т.е. открытые границы, экономические, политические, культурные связи, невозможно без дорог», - сказал он.

«Именно по этой причине наше правительство разработало и представляет проект «Перекресток мира» как важную часть повестки мира. Ключевой смысл этого проекта – развитие коммуникаций между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Исламской Республикой Иран путем ремонта, строительства и эксплуатации автомобильных, железнодорожных путей, трубопроводов, кабелей, линий электропередачи, - сказал Пашинян. - Железные дороги, проходящие через юг и север Армении, на протяжении уже тридцати лет не функционируют на региональном уровне, не функционируют соединяющие восток и запад многочисленные автомагистрали, в то время как возобновление эксплуатации этих дорог стало бы коротким и эффективным как железнодорожным, так и автомобильным маршрутом, соединяющим Каспийское море со Средиземным морем. Точно так же эти железнодорожные и автомобильные коммуникации могут стать эффективным путем соединения Персидского залива с Черным морем, в том числе с грузинскими портами. Этот проект принесет огромную пользу всем странам нашего региона, и я хочу обратить внимание правительств и частных инвесторов на эту возможность».

По словам премьера, принципы «Перекрестка мира» заключаются в следующем:



«Принцип №1: Вся инфраструктура, включая автомобильные, железнодорожные, воздушные пути, трубопроводы, кабели, линии электропередач, действуют под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, через которые они проходят.

Принцип №2: Каждая страна осуществляет пограничный и таможенный контроль на своей территории через свои государственные учреждения, а также обеспечивает безопасность инфраструктуры, включая безопасность товаров, транспортных средств и людей. Кстати, в ближайшее время в правоохранительной системе Армении будет создано специальное подразделение, функцией которого будет обеспечение безопасности проходящих через Армению международных коммуникаций, проезжающих через них товаров, транспортных средств, людей, конечно же, в сотрудничестве с нашей Патрульной полицией.

Принцип №3: Указанная инфраструктура может быть использована как для международных, так и для внутренних перевозок.

Принцип № 4: Все страны используют инфраструктуру друг друга на основе равенства и взаимности. На основе равенства и взаимности могут быть определенные упрощения процедур пограничного и таможенного контроля».

Пашинян подтвердил готовность Армении на основе этих принципов открыть, заново открыть, реконструировать, построить все региональные коммуникации и сообщил, что в ближайшее время этот проект будет официально представлен правительствам стран региона. «Я надеюсь, что совместными усилиями, в том числе в условиях активности инвесторов, нам удастся его реализовать», – сказал премьер-министр.

«Еще два важных принципа мира, по которым мы достигли согласия с Азербайджаном»

«Перекресток мира» является неотъемлемой частью повестки мира, подчеркнул Пашинян.

«В настоящее время мы работаем над проектом соглашения о мире и установлении отношений с Азербайджаном, и я надеюсь, что этот процесс будет успешно завершен в ближайшие месяцы. Считаю необходимым представить также еще два важных принципа мира, по которым мы достигли согласия с Азербайджаном:

- Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга с констатацией, что территория Армении составляет 29 тысяч 800 квадратных километров, территория Азербайджана - 86 тысяч 600 квадратных километров. Эта энциклопедическая выдержка сделана для того, чтобы заявления Армении и Азербайджана о признании территориальной целостности друг друга не оставляли места для утверждений о том, что под признанием территориальной целостности данной страны противоположная страна имеет в виду лишь часть ее международно признанной территории.

- Следующий принцип заключается в том, что Армения и Азербайджан соглашаются провести делимитацию границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Ключевой смысл Алма-Атинской декларации заключается в следующем: Советский Союз прекращает свое существование, и подписавшие Декларацию 12 республик, включая Армению и Азербайджан, признают территориальную целостность, суверенитет друг друга, нерушимость существующих, то есть административных границ, и следовательно, существующие между республиками Советского Союза административные границы становятся государственными границами», - сказал армянский премьер.

«Мы надеемся на основе этих принципов в ближайшие месяцы подписать с Азербайджаном Соглашение о мире и установлении отношений.

Надеюсь, что в ближайшее время будут также подвижки в направлении открытия границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами, что тоже станет положительным импульсом для всего региона», - заявил премьер-министр Армении.