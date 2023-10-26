Назначены заместители мэра Еревана, избраны руководители фракций Совета старейшин

Сегодня на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана были назначены заместители мэра и избраны руководители фракций.

Бывший министр по чрезвычайным ситуациям, член правящей партии «Гражданский договор» Армен Памбухчян назначен первым заместителем мэра Еревана, бывший исполняющий обязанности мэра Левон Ованнисян - вторым заместителем мэра.

Заместитель мэра Сурен Григорян переназначен на своем посту. До назначения на должность заместителя мэра Григорян был заместителем министра юстиции.

От фракции «Республика» заместителем мэра назначен Саркис Мадатян.

При голосовании о назначении всех заместителей мэра все пять присутствовавших в зале членов фракции «Общественный голос» воздержались.

Также были избраны руководители фракций, прошедших в Совет старейшин.

Руководителем фракции «Гражданский договор» избран Армен Галджян, секретарем - Нуард Варданян.

Руководителем фракции «Национальный прогресс» избран Арам Торосян, секретарем - Изабелла Абгарян.

Руководителем фракции «Республика» избрана Ани Хачатрян, секретарем - Мгер Беджанян.

Главой фракции «Общественный голос» избран Ваан Авакян, а секретарем - Ваге Есаян.

Фракция «Национальный прогресс» призвала фракцию «Общественный голос» не участвовать в голосовании о назначении заместителей мэра и покинула зал. Айк Марутян на заседании не присутствовал.

Во фракции «Общественный голос» ответили: «Не давайте нам уроков, вы разыгрываете спектакль и уходите из зала».

Изабелла Абгарян на это заметила, что «политического опыта не хватает, чтобы понять, что выход из зала - это политическая акция».

На заседании присутствовали 48 из 65 членов Совета старейшин.

Оппозиционная фракция «Мать Армения» в заседании не участвовала.

Решением мэра Еревана Тиграна Авиняна вчера были переназначены главы административных районов: Арам Азатян, Камсар Бабинян и Акоп Балаян соответственно в Арабкире, Ачапняке и Эребуни.