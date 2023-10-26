Премьер-министр Армении с рабочим визитом отбыл в Грузию

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, в рамках визита также запланирована встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 октября отбыл с однодневным рабочим визитом в Грузию, где примет участие в международной конференции «Шелковый путь - Тбилиси» (The Tbilisi Silk Road Forum).
Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, в рамках визита также запланирована встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили.