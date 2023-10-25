Глава МИД Канады заявила, что вопрос санкций против Азербайджана лежит на столе, но неизвестно, будут ли они применены

Вопрос журналиста касался действий Канады после сентябрьского нападения на Нагорный Карабах: рассматривает ли правительство Трюдо всерьез возможность введения санкций против Азербайджана.

Глава МИД Канады увязала возможные санкции против Баку с уважением территориальной целостности Армении. «Что касается санкций, то я уже ответила на этот вопрос. Я сказала, что все лежит на столе. Тем не менее, мы ожидаем, что территориальная целостность Армении будет уважаться. И для нас это определенно тот вопрос, за которым мы следим», - сказала она.

То же самое Жолли сказала еще месяц назад канадским депутатам, призывавшим ввести санкции против Азербайджана после военного нападения Баку на Нагорный Карабах: «все лежит на столе», санкции возможны. И опять же без указания четких сроков она заявила в законодательном органе, что для эффективности в вопросе санкций они хотят действовать вместе с другими странами.

В Ереване Жолли назвала военное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах необоснованным и выразила свою поддержку территориальной целостности Армении.

«Канада высоко ценит непрерывные усилия Армении, направленные на мир и стабильность в регионе. Но мы все согласны с тем, что необходимо сделать больше. Канада призывает уважать территориальную целостность Армении и подтверждает важность строгого соблюдения принципа неприменения силы и угрозы ее применения. Канада также призывает правительство Азербайджана уважать право на возвращение армян, недавно насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, и проявить добрую волю, чтобы способствовать восстановлению гуманитарного доступа в Нагорный Карабах для безопасного возвращения этнических армян», - сказала она.

Канадский министр заявила об увеличении гуманитарной помощи армянам, покинувшим Нагорный Карабах, примерно до 4 млн долларов. «Это включает дополнительное финансирование в размере 1 млн долларов Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и еще 2,5 млн долларов Международному комитету Красного Креста на то, чтобы помочь облегчить страдания и предоставить срочную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается», - сказала Жолли.

Арарат Мирзоян отметил, что международные мессиджи не возымели действия и Азербайджан провел полную этническую чистку Нагорного Карабаха. Министр иностранных дел Армении, признающей Нагорный Карабах частью Азербайджана, считает, что еще есть возможность обеспечить права народа Нагорного Карабаха, на чем до войны настаивал Ереван и что отвергал Баку.

«Мы уверены, что существуют применимые механизмы, эффективная реализация которых может способствовать преодолению атмосферы безнаказанности в регионе и защите прав народа, лишенного родины, - сказал он, еще раз изложив представления Армении о мире с Азербайджаном: - Мы видим возможность урегулировать существующие проблемы на основе тех принципов, которые нашли отражение в заявлении, принятом по итогам четырехсторонней встречи в Гранаде. С этой целью первостепенным является взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана, исключающее экспансионистские устремления, есть срочная необходимость работать над делимитацией границы между двумя странами на основе самых свежих карт Генерального штаба Советского Союза. Мы также заинтересованы в разблокировании региональных коммуникаций, основанных на суверенитете и юрисдикции стран, а также принципах взаимности и равенства».

Эти заявления Мирзоян и Жолли сделали в МИД. Сегодня начался трехдневный визит главы канадской дипломатии, в рамках которого Канада, имеющая 32-летние дипломатические отношения с Арменией, открыла посольство в Ереване.