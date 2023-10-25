Новый виток напряженности в армяно-российских отношениях

И без того обострившиеся отношения между Ереваном и Москвой в эти дни достигли нового уровня напряженности. Посол России в Армении Сергей Копыркин вчера был вызван в МИД РА в связи с показом по российскому «Первому каналу» программы под названием «Никол Пашинян: предвестник беды».

Официальный Ереван счел оскорбительными и абсолютно неприемлемыми прозвучавшие в программе высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Армении и вручил российскому послу ноту протеста.

Принадлежали ли эти высказывания автору программы или были продиктованы Кремлем, председатель Национального собрания Армении Ален Симонян сегодня прямо не ответил. В то же время он обвинил российскую сторону в политике, противоречащей духу союзничества и партнерства.

«Считаю правильным задать этот вопрос российской стороне, поскольку армянская сторона всегда держала себя в рамках благопристойной риторики и никогда не вела себя не по-сознически и не по-партнерски», - отметил Симоньян.

По мнению спикера парламента, шаги российской стороны дают в Армении противоположный эффект.

«Они делают какие-то вещи, пытаются делать какие-то вещи, которые в нашем обществе, которое является довольно маленьким, достаточно информированным и демократическим, дают противоположный эффект. Я не знаю, кто их советники, но та же программа, о которой вы упомянули, те же заявления имеют в Республике Армения противоположный результат. Им следует дважды подумать, прежде чем делать что-то подобное в следующий раз», - сказал Ален Симонян.

Между тем, Москва после публичной критики перешла к практическим шагам. Российская сторона решила бессрочно отложить обсуждение законопроекта о признании армянских водительских прав в России. Это не соответствует интересам России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Чиновник увязал этот шаг со статусом русского языка в Армении и бездействием армянских властей в этом отношении. Он привел в пример Беларусь и Кыргызстан, где статус русского языка закреплен в Конституции.

На фоне обострения армяно-российских отношений появилась информация о том, что Ереван намерен сменить своего посла в России и отправить в Москву депутата от правящей партии «Гражданский договор» и бизнесмена Гургена Арсеняна. Сам Арсенян вчера подтвердил, что Ереван предложил его кандидатуру.

«Если будет ответ российской стороны, соответствующее должностное лицо Республики Армения подпишет этот указ», - сказал Арсенян.

Провластный депутат опроверг распространенную информацию о том, что Москва отказалась одобрить агреман на его назначение послом РА в РФ. В МИД Армении пока не комментируют, когда агреман нового посла был направлен в Москву и есть ли уже ответ с российской стороны.

Действующий посол Армении в России Вагаршак Арутюнян занимает этот пост всего два года. Почему Ереван решил его сменить, власти не пояснили.

Несмотря на напряженность в отношениях между Ереваном и Москвой, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня в Национальном собрании подтвердил, что Россия откроет генеральное консульство в Сюнике. Он сказал, что затрудняется сказать, на каком этапе сейчас находятся работы, но подчеркнул, что Ереван дал свое согласие, учитывая все возможные нюансы.

«Мне трудно сказать, на каком этапе открытия этого консульства сейчас находится Российская Федерация, однако это их дело, - отметил Мирзоян, подчеркнув: - Сегодня среди разных стран есть заинтересованность в открытии генконсульств, в каком-то присутствии в Сюнике. Исламская Республика Иран уже имеет [генконсульство], Франция заявила о подобном намерении, есть и другие страны, с которыми идет этот разговор, но поскольку окончательных договоренностей нет, я бы не хотел раскрывать, какие это страны».

Накануне глава МИД Армении принял участие в переговорах в формате «3+3» в Тегеране, встретился с президентом Ирана, министром иностранных дел Турции, а также провел неформальную беседу со своим азербайджанским коллегой. Однако о переговорах с главой МИД России не сообщалось.

Параллельно вчера Москва заявила, что между министрами иностранных дел России и Азербайджана состоялся телефонный разговор. Это второй телефонный разговор Лаврова и Байрамова за последнюю неделю. Сообщений о возможном разговоре и контактах Лаврова и Мирзояна за последние недели не было.