Подписан контракт на строительство дороги Агарак-Каджаран. Застройщик - иранская компания

Строительство южной части дорожного коридора «Север-Юг» начинается от границы с Ираном. Сегодня был подписан контракт на строительство 32-километровой дороги Агарак-Каджаран стоимостью 215 млн долларов. Застройщик – иранская компания.

«Фактически, от Еревана до границы с Ираном это первый участок, который скоро вступит в стадию строительства, и мы этому очень рады, и мы очень рады, что сотрудничество с иранскими партнерами оказалось успешным и иранские компании будут осуществлять строительство этого участка», - отметил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

Этот 32-километровый участок планируется построить в течение трех лет, пояснил Саносян. «Фактически, речь идет о строительстве новой дороги, где есть 17 мостов, различные тоннели, эстакадные и дорожные решения для въезда и выезда из прилегающих населенных пунктов», - сказал он.

Часть затрат на строительство стоимостью 215 млн долларов будет покрыто правительством Армении, другая часть будет реализована за счет кредита, предоставленного Евразийским банком развития.

Другие основные участки четвертого транша крупнейшего инвестиционного проекта «Север-Юг» протяженностью 350 километров - Арташат-Сисиан и Сисиан-Каджаран. Заключением этого контракта начинается строительство последнего участка Каджаран-Агарак.

«Есть разные процессы, один на стадии обсуждения, другой - на стадии проектирования, третий – на стадии тендера, то есть, есть разные обсуждения, и я думаю, что начало этой части было очень важным, и мы по очереди постепенно реализуем и другие», - сказал министр.

В Ереване находится также министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш. Строительство дороги Агарак-Каджаран будет непростым, сказал Базрпаш, подчеркнув, что их цель - поддерживать компании в вопросе выхода на другие рынки.

«Наш сосед, Армения, имеет очень важное значение для нас, Армения может сыграть ключевую роль в рамках коридора «Север-Юг». Мы надеемся, что проект вскоре будет реализован», - сказал он.

При пересечении армяно-иранской границы грузовики проезжают мост через реку Аракс, построенный в прошлом веке. Иранский чиновник сегодня заявил, что они договорились построить новый мост, поскольку действующий обветшал и его пропускная способность низкая. Базрпаш сообщил, что по этому вопросу они создадут рабочую группу.