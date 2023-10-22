Глава МИД Армении примет участие во встрече формата «3+3» в Тегеране

Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

В сообщении отмечается, что в ходе визита запланированы также двусторонние встречи.

Согласно СМИ, грузинская сторона не примет участие во встрече.

Первой о создании регионального формата «3+3» объявила Турция после. После Второй карабахской войны официальная Анкара предложила создать новую площадку для обсуждения перспектив и проблем региона с участием трех государств Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия) и трех их больших соседей – Турция, Россия и Иран).

Официальный Ереван ранее заявлял, что в этом формате не должны обсуждаться вопросы, которые уже согласованы или обсуждаются на других площадках, в том числе проблема Нагорного Карабаха.

В формате «3+3» пока прошла только одна встреча, но без участия грузинской стороны. В Москве в декабре 2021 года заместители министров иностранных дел Армении, Азербайджана, России, Турции и Ирана обсудили региональные вопросы.