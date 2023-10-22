Париж и Ереван подпишут соглашение о военных поставках – министр обороны Франции

Подтвердив, что он примет своего армянского коллегу Сурена Папикяна, министр Лекорню сказал: «Завтра мы официально оформим приобретение Арменией определенного количества вооружений у французских производителей, в частности, подпишем соглашение, которое позволит Армении обеспечить защиту своего неба».

Отвечая на вопрос, может ли Армения рассчитывать на поддержку Франции, министр сказал: «Очень важно дать Армении возможность защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ».

Ранее глава французского военного ведомства заявил, что не считает, что Париж сможет защитить территориальную целостность Армении путем военного вмешательства. В то же время Лекорню сообщил, что Франция изучает оборонные потребности Армении.

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна во время своего недавнего визита в Армению заявила, что Париж согласен подписать с Ереваном соглашение о поставке военной техники.

В Баку резко раскритиковали это намерение Парижа, также по этой причине президент Азербайджана Алиев отменил свое участие в Гранадских переговорах.