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Нагорный Карабах

Не все вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха получили выделенную госпомощь

Семья вынужденного переселенца из Нагорного Карабаха Григория Цатряна из пяти человек до сих пор не получила выделенные правительством Армении 100 тыс. драмов. Он постоянно слышит с экрана телевизора заявления чиновников, в том числе премьер-министра, о том, сколько человек получили эти суммы, но его семья уже больше 20 дней не включена в этот список.

«Я приехал 26 сентября, подал заявление в городскую администрацию Вайка, потом в префектуру, меня снова зарегистрировали. Нас нет в этой системе. Потом мы сняли дом в Нор Норке, нас снова зарегистрировали в здешней префектуре, но ничего не перечислили», - сказал он.

В Министерстве труда и социальных вопросов сообщают, что около 80 тыс. карабахцев уже получили единовременную помощь в размере 100 тыс. драмов, а на этой неделе ее получат еще более 10 тыс. человек.

Около трех недель ждет этой суммы и другой вынужденный переселенец из Нагорного Карабаха, Вагинак Арушанян. Он соответствует обоим требованиям государства: у него есть банковская карта и он зарегистрирован как вынужденный переселенец, но государственной помощи все нет.

Эти собеседники Радио Азатутюн еще должны дождаться своих 100 тыс. драмов. А семья Сюзанны Арзуманян уже потратила единовременную помощь, поскольку они покинули Карабах и прибыли в Армению с пустыми руками. Они оплатили аренду дома на одной из окраин Еревана, а также внесли депозит еще за месяц. Со дня приезда Сюзанна слышит, что государство в течение 6 месяцев будет выделять по 40 тыс. драмов на аренду жилья и еще 10 тыс. драмов на оплату коммунальных услуг.

«Мы еще не получили 10 и 40 тысяч, это решение еще не утверждено», - сказала она.

Ожидающие этих сумм более 20 дней карабахцы будут получать 40 тыс. и 10 тыс. драмов с этого месяца независимо от того, арендуют они жилье или живут у родственников. Однако на сегодняшнем заседании правительства министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян пояснил, что уже с ноября будут действовать некоторые исключения.

«Мы запустим электронную платформу, где на основании единоразовой заявки будут обрабатываться данные и будет предоставляться соответствующая помощь. Здесь не будет предоставляться помощь тем, у кого есть собственность, кто проживает под опекой государства, в учреждениях опеки или других общинных и государственных общежитиях», - сказал он.

Сюзанна, мать двоих несовершеннолетних детей, говорит, что они с мужем слышали официальные заявления о том, что они могут обратиться в префектуру за предметами первой необходимости. Они обратились, но прошло уже две недели, а они ничего не получили. «Мы обратились в префектуру Нор Норка с просьбой о жилье и продуктах питания, но до сих пор нам не позвонили», - сказала она.

В доме, который арендовала семья Сюзанны, нет даже кровати, а одежду в эту холодную погоду ей придется стирать вручную. Обращаться в префектуру она больше не будет, потому что один раз они обратились и ответа не получили.

Министр территориального управления Гнел Саносян в эфире Радио Азатутюн заявил, что продукты питания есть и те, кто их не получил, пусть обратятся в префектуры своих административных районов, а если не получат, тогда пусть обратятся к ним в министерство.

Сюзанна в беседе с нами сказала, что пусть в ведомстве считают, что этим интервью она обращается к ним.

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