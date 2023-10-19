В результате нападения Азербайджана пыткам подверглись десятки жителей Карабаха, в том числе дети и женщины – омбудсмен Армении

В результате широкомасштабного нападения Азербайджана на Нагорный Карабах десятки жителей НК, в том числе дети и женщины, подверглись пыткам, их тела были изувечены, сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявила омбудсмен Армении Анаит Манасян.

«Есть много тел, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению, в том числе и гражданских лиц, со следами пыток и/или увечий․ И это свидетельствует о том, что эти люди, естественно, подверглись конкретным видам обращения, о которых я упомянула, и среди них есть дети и женщины», - отметила омбудсмен.

Омбудсмен сказала, что в данный момент не может назвать конкретную цифру. Манасян не исключает, что подобных случаев может быть больше, чем зафиксировано.

«В данный момент мы пытаемся провести работу по сбору фактов, подвести итоги, завершить ее, и по этой причине в представленном нами докладе особо подчеркивается, что в данный момент он носит предварительный характер, потому что, возможно, в будущем зафиксированная в нем информация может подвергнуться определенным изменениям», - подчеркнула она.

Сколько мирных жителей погибло в результате нападения Азербайджана, сколько случаев пыток было зафиксировано, спустя ровно месяц после военных действий официально не уточняется. Ранее в МВД Нагорного Карабаха Радио Азатутюн сообщили, что в результате военной операции Азербайджана 19-20 сентября и взрыва на складе топлива в Аскеранском районе 25 сентября около 500 человек погибли, сотни получили ранения. После взрыва более 50 жителей Карабаха считаются пропавшими без вести.

Омбудсмен Армении сегодня сообщила, что ее предварительный доклад, документирующий пытки и другие преступления в отношении жителей Нагорного Карабаха, в качестве основного доказательства был представлен в Гаагском суде по делу «Армения против Азербайджана».

«Опубликованный доклад на английском языке был не только разослан всем партнерам, но и представлен в Гаагском суде в качестве основного доказательства. Конечно, в нем есть закрытый раздел, это также подчеркну», - сказала Манасян.

28 сентября Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана по поводу предполагаемого нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. Армения призвала Гаагский суд обязать Азербайджан воздерживаться от «любых действий, прямо или косвенно направленных на депортацию оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха».

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян неделю назад в Международном суде ООН заявил, что план подвергнуть армян Нагорного Карабаха этнической чистке уже является реальностью и что в этих условиях только с помощью промежуточных мер, защищающих права армян Карабаха, можно будет предотвратить продолжение этнических чисток, а также защитить арестованных в Баку военных и политических лидеров Нагорного Карабаха от сфабрикованных против них обвинений.