Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха не получили пенсий, зарплат и пособий

Вынужденные переселенцы покинули Нагорный Карабах и прибыли в Армению в конце сентября, они предполагали, что должны были получить сентябрьские пенсии.

В начале этого месяца премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о программах поддержки вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, затронул также тему пенсий. Он подчеркнул, что существует правовая проблема, связанная с их статусом вынужденных переселенцев и беженцев, и нужно найти решение. Решения, похоже, нет.

Грета Товмасян уже должна была получить 41 тыс. 690 драмов. В Министерстве труда и социальных вопросов говорят, что ведутся обсуждения, и призывают дождаться официального заявления. На вопрос, почему не выплачиваются также зарплаты и пособия работникам госучреждений Нагорного Карабаха, ответа нет.

В оперативном штабе также денег не получили, почему - пресс-секретарь не знает.

«Я ничего точно сказать не могу, и не только я, но мы с нашей стороны выполнили всю соответствующую работу и обратились в наше министерство финансов», - сказал представитель оперативного штаба правительства Нагорного Карабаха в РА Карен Мирзоян.

Он имеет в виду Министерство финансов Нагорного Карабаха. На двух этажах здания, расположенного по улице Абовяна 9, разместились распущенные ведомства Нагорного Карабаха, в одном помещении - мэрия Степанакерта, администрации всех регионов также имеют кабинет, в другом помещении - Министерство финансов. Замминистра сказал, что о том, почему нет денег, надо спросить у вышестоящего начальства.

«Обратитесь к нашему руководству: госминистру, президенту», - посоветовал он.

Сотрудник отдела пособий каждый день принимает десятки людей, не получивших пособие, говоря им то же самое.

«Мы говорим, что пока не знаем», - сказал он.



Эти госвыплаты не получили не только те, кто покинул свои дома после нападения Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентября, но и тысячи карабахских семей, вынужденно поселившихся в Армении после 44-дневной войны 2020 года.

Нагорный Карабах распущен, деньги заморожены, предположил представитель ведомства Ширин Бегларян.