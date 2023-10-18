Захарова: Разблокирование коммуникаций является ключевым элементом армяно-азербайджанской нормализации

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в интервью азербайджанскому информагентству Trend.

«Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе – ключевой элемент армяно-азербайджанской нормализации, выстраиваемой на базе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг. Данным вопросом поручено заниматься Трехсторонней рабочей группе (ТРГ) под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. На сегодняшний день проведено 12 заседаний ТРГ (последнее – 2 июня), в деталях рассмотрен пакет перспективных железнодорожных и автомобильных маршрутов», - сказала Захарова.

По словам Захаровой, по итогам 12-го заседания ТРГ констатирован прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.

«Достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх – Джульфа – Мегри – Горадиз. В работе исходим из необходимости соблюдения принципов взаимности, уважения суверенитета и юрисдикции обеих стран», - добавила официальный представитель МИД РФ, подчеркнув, что успех на треке разблокирования коммуникаций даст дополнительный импульс другим направлениям трехсторонней работы.