Футбол: Армения уступила Северной Македонии в товарищеском матче

Голы в составе хозяев поля забили Александр Трайковски (43-я минута), Милан Ристовски (59-я минута) и Эрдон Даци (88-я минута). На последних секундах добавленного времени матча гол престижа в составе сборной Армении забил Эдуард Сперцян.

В ноябре футболисты сборной Армении проведут два матча в рамках отборочного турнира Евро-2024. Сначала подопечные украинского специалиста Александра Петракова сыграют со сборной Уэльса в Ереване 18 ноября, а 21 ноября в Загребе они проведут заключительный матч в рамках текущего отборочного турнира против сборной Хорватии.