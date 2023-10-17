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Спорт

Футбол: Армения уступила Северной Македонии в товарищеском матче

Национальная сборная Армении по футболу (архив)

Во вторник, играя в гостях, сборная Армении по футболу уступила сборной Северной Македонии в товарищеском матче со счетом 1:3.

Голы в составе хозяев поля забили Александр Трайковски (43-я минута), Милан Ристовски (59-я минута) и Эрдон Даци (88-я минута). На последних секундах добавленного времени матча гол престижа в составе сборной Армении забил Эдуард Сперцян.

В ноябре футболисты сборной Армении проведут два матча в рамках отборочного турнира Евро-2024. Сначала подопечные украинского специалиста Александра Петракова сыграют со сборной Уэльса в Ереване 18 ноября, а 21 ноября в Загребе они проведут заключительный матч в рамках текущего отборочного турнира против сборной Хорватии.

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