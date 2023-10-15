Алиев поднял флаг Азербайджана в Степанакерте

Как передают азербайджанские СМИ, Алиев также выступил с речью.

Позже азербайджанские СМИ, со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, распространили информацию о том, что президент Алиев 15 октября также поднял государственный флаг Азербайджанской Республики в городах Ходжалы и Аскеран.

Ранее в воскресенье Алиев поднял флаг Азербайджана в Мартакерте и возле Сарсангского водохранилища.

После военных действий в прошлом месяце почти все армянское население Нагорного Карабаха покинуло регион, найдя убежище в Армении.