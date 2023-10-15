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Нагорный Карабах

Алиев посетил Нагорный Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил сегодня Нагорный Карабах.

Президент Азербайджана поднял флаги своей страны в городе Мартакерт и недалеко от Сарсангского водохранилища.

Территория Нагорного Карабаха полностью перешла под контроль Баку в результате военных действий 19-20 сентября.

Азербайджанские источники не сообщают, был ли Алиев также в Степанакерте.

Между тем, в азербайджанских СМИ появилась фотография, на которой видно, как на административном здании в Степанакерте, который в Азербайджане называют Ханкенди, вместо карабахской символики уже установлен герб Азербайджана.

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