Арестованные в Баку генералы Левон Мнацаканян и Давид Манукан связались с родными

Арестованные в Баку генералы Левон Мнацаканян и Давид Манукан спустя две недели после похищения с моста Хакари на днях наконец-то связались со своими родными.

Заместитель командующего Армией обороны Нагорного Карабаха генерал-майор Давид Манукян, задержанный азербайджанцами 27 сентября, два дня назад провел короткую беседу с членами семьи.

Брат Давида Манукяна, депутат Национального собрания Армении Гегам Манукян сообщил Радио Азатутюн, что общение происходило на русском языке. Манукян предполагает, что азербайджанцы таким образом пытаются контролировать разговор. Родным генерал-майора также известно, что представители Красного Креста его еще не посещали.

Депутат рассказал, что его брат при пересечении моста Хакари находился в своей машине, в которой в тот момент также находились его жена и бывший государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

Перед пересечением азербайджанского КПП была ли достигнута договоренность о том, что азербайджанцы не будут препятствовать переезду в Армению высокопоставленного военного и бывшего государственного министра Нагорного Карабаха? Об этом родственники Давида Манукяна ничего не знают.

Бывший заместитель командующего Армией обороны НК завершил военную службу в 2021 году, уйдя на пенсию. Спустя два дня после похищения, 29 сентября, Баку арестовал Манукяна сроком на четыре месяца, обвинив его в совершении террористического акта в Карабахе.

По сведениям Радио Азатутюн, на днях впервые связался со своими родными по телефону и генерал-лейтенант Левон Мнацаканян, находящийся в изоляторе Службы национальной безопасности Азербайджана. Кстати, с момента его ареста прошло две недели, но в отличие от других взятых в плен военных и политических деятелей, спецслужбы Азербайджана не опубликовали ни фотографий, ни видео с Левоном Мнацаканяном. Красный Крест его также пока не посетил.

Левон Мнацаканян, который был командующим Армией обороны Нагорного Карабаха в 2015-2018 годах, был захвачен азербайджанцами 29 сентября также на мосту Хакари. Баку обвинил его в «членстве в незаконной группировке, а также в захвате и пытках группы азербайджанцев в селе Алханлы в 2002 году». В Азербайджане утверждают, что Левон Мнацаканян находится в розыске с 2006 года.

В представительстве Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении подтвердили, что не только высокопоставленных военных, но и других представителей военно-политического руководства Нагорного Карабаха, захваченных Азербайджаном, сотрудники организации до сих пор не посетили.

Кстати, по сведениям Радио Азатутюн, все восемь представителей военно-политического руководства НК, захваченных Азербайджаном, включая трех бывших президентов Нагорного Карабаха, тем или иным образом связались с членами своих семей.

Бывший государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, похищенный азербайджанцами на мосту Хакари 27 сентября, также несколько дней назад поговорил со своими родными. Ее сын рассказал News.am, что его отец позвонил матери и сказал, что с ним все в порядке и он скучает по ним.

Неясно, обсуждался ли вопрос об освобождении бывшего гражданина России Варданяна в ходе вчерашней встречи президентов России и Азербайджана - Владимира Путина и Ильхама Алиева. Пресс-секретарь Путина лишь сказал, что ему не известно, какие вопросы обсуждались в ходе закрытой части беседы.

Почему представители Красного Креста до сих пор не посетили взятых в плен чиновников и военных Нагорного Карабаха? Причины не ясны. Однако бывший советник президента Нагорного Карабаха Тигран Абраамян считает крайне неотложным их посещение международной организацией.

«Есть две проблемы: первая - физическая безопасность, вторая - их общее состояние, в том числе состояние здоровья, и мы можем знать или быть уверены в этом только тогда, когда представители Международного комитета Красного Креста проведут такую встречу. Поэтому я говорю, что с этой точки зрения очень важно, чтобы они использовали все свои возможности для того, чтобы как можно скорее встретиться со всеми незаконно задержанными лицами, с которыми они до сих пор не встретились», - сказал в беседе с Радио Азатутюн Абраамян.

С целью защиты прав представителей военно-политического руководства Нагорного Карабаха, содержащихся в азербайджанских тюрьмах, правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека с требованием гарантировать их права и освободить их.