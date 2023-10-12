ПАСЕ: «Азербайджан должен сделать все возможное, чтобы доказать, что он готов жить в мире с соседней Арменией»

Одним из вопросов повестки дня осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая началась 9-го и завершится 13 октября, стала тяжелая ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе.

Комитет по миграции, беженцам и перемещенным лицам под председательством хорватского законодателя Домагоя Хайдуковича подготовил доклад, который вечером 12 октября был поставлен на голосование и принят. Одновременно был принят и документ с рекомендациями.

В проекте документа говорится, что после почти десятимесячной блокады и начавшегося 19 сентября вооруженного нападения около 99 процентов населения - около 100 тысяч армян, покинули Нагорный Карабах.

Между тем, на Азербайджане лежит обязанность и ответственность защищать права всех жителей, включая национальные меньшинства. Отмечается, что действия Азербайджана вызывают подозрения в этнической чистке. В докладе содержится призыв к Азербайджану принять незамедлительные меры, чтобы обеспечить возвращение армянского населения. В докладе отмечается, что насильственное перемещение армян с их родины вызвало ужасный гуманитарный кризис, а также подчеркивается необходимость оказания помощи Армении в размещении беженцев.

ПАСЕ решительно осуждает нападение, инициированное Азербайджаном 19 сентября. В то же время Ассамблея признает территориальную целостность Азербайджана, а это подразумевает, что Азербайджан несет ответственность за действия, осуществляемые в пределах своих границ.

Азербайджан явно проигнорировал промежуточные меры Международного суда и Европейского суда по правам человека в свой адрес, а также пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в котором обязался обеспечить безопасность передвижения людей, транспортных средств и перевозки грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор.

Ассамблея сожалеет, что военное нападение было инициировано в тот момент, когда ситуация со снабжением, казалось бы, начала улучшаться. Начало военной операции и открытие коридора для выезда в Армению воспринимается как спланированная ситуация, которая должна побудить жителей покинуть страну, говорится в документе.

Ассамблея твердо верит, что этот затянувшийся трагический конфликт может быть разрешен на основе международного права, только мирным путем, посредством диалога и доброй воли, а также при полном уважении прав каждого человека, живущего там.

Ассамблея напоминает, что у Азербайджана есть международные обязательства по защите национальных меньшинств и предотвращению депортации населения. Ассамблея глубоко сожалеет, что почти все армянское население региона, более 100 тысяч 600 человек, из-за страха и недоверия покинуло свои исконные земли и бежало в Армению на момент принятия данной резолюции.

Ассамблея убеждена, что этот трагический исход почти всего населения с родины предков не следует воспринимать как новую реальность. Азербайджану еще не поздно исправить ситуацию и доказать свою добрую волю.

Будучи страной-членом Совета Европы, Азербайджан может и должен продемонстрировать готовность и четкое намерение выполнить взятые на себя обязательства и создать условия для возвращения армян.

ПАСЕ призывает Азербайджан сделать все возможное, чтобы показать, что он готов жить в мире с соседней Арменией. Ассамблея ожидает, что и Армения, и Азербайджан будут всецело уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга, а также нерушимость границ.

Это особенно важно в контексте возможного транспортного коридора с Нахичеваном, который не может быть создан против воли Армении и/или в ущерб ее свободно определяемым национальным интересам.

Ассамблея призывает к открытию региональных коммуникаций на основе суверенитета, территориальной целостности стран и в рамках национальной юрисдикции.

Совет Европы может предложить свой опыт в вопросе мер доверия с целью позволить армянскому населению Карабаха чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы вернуться на родину и жить в мирных и доверительных отношениях с властями Азербайджана.

Ассамблея считает, что власти Азербайджана должны регулярно предоставлять Генеральному секретарю СЕ и Комитету министров полную информацию о мерах, которые уже приняты или планируются для обеспечения безопасного возвращения армян в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, а также защиты и расширения их прав.

Если Азербайджан не выполнит свои обязательства, Ассамблея будет вынуждена призвать Комитет министров инициировать дополнительную совместную процедуру в ответ на серьезное нарушение Азербайджаном своих уставных обязательств.

Ассамблея призывает Генерального секретаря и Комитет министров сделать все возможное для скорейшей организации миссии Совета Европы по установлению фактов в Азербайджане с целью оценки и определения мер, которые необходимо принять для защиты прав местных армян, в том числе и тех, кто нашел убежище за пределами страны, и обеспечения безопасности всех, кто захочет вернуться.