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Спорт

Футбол: Армения уступила Латвии в матче отборочного турнира Евро-2024

(архивная фотография)

В четверг, играя в гостях в рамках отборочного турнира Евро-2024, сборная Армении по футболу уступила сборной Латвии со счетом 0:2.

Голы в составе хозяев поля забили Янис Икауниекс (39-я минута) и Дэниелс Балодис (68-я минута).

Примечательно, что с 52-й минуты, когда после второй желтой карточки с поля был удален защитник Марсис Осс, латвийская сборная играла вдесятером.

После шести матчей, сыгранных в рамках текущего отборочного турнира, у сборной Армении 7 очков. Команда, выступающая под руководством украинского наставника Александра Петракова, занимает 3-ю строчку в турнирной таблице группы D.

В следующем матче в рамках отборочного турнира Евро-2024 сборная Армении сыграет со сборной Уэльса в Ереване 18 ноября. 21 ноября в Загребе армянские футболисты проведут последний матч в рамках текущего отборочного турнира против сборной Хорватии.

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