Правительство сделает все, чтобы вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха остались в Армении - Пашинян

Если вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха по какой-либо причине не будут иметь возможности вернуться в свои дома, то политика правительства Армении состоит в том, чтобы сделать все возможное для того, чтобы они остались в Армении, заверил премьер-министр Никол Пашинян сегодня на заседании правительства.

«Это очень важно зафиксировать, мы хотим, чтобы все без исключения оставались, жили и работали в Республике Армения», - сказал Пашинян.

Премьер-министр подтвердил, что часть жителей Нагорного Карабаха после исхода со своей родины покидает также Армению. Пашинян выразил надежду, что в будущем они вернутся.

«Каждый день я получаю цифры о том, сколько человек, приехавших в Армению из Нагорного Карабаха, покинули Республику Армения. На данный момент уехали около 2500 человек, и я надеюсь, что они навестят своих родственников, живущих за границей, проведут там некоторое время и вернутся, когда преодолеют шоковую ситуацию», - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр заверил, что та политика, которую правительство реализует для граждан Армении, будет осуществляться и в целях поддержки вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. В частности, у правительства есть программы, связанные с демографией, обеспечением жильем и строительством домов в приграничных селах.

«Посредством всех этих программ мы сделаем все, чтобы возможности пребывания в Армении не были ограничены какими-либо объективными и субъективными причинами. Кажется, что об этом нет необходимости говорить, но учитывая ряд сигналов и обстоятельств, я считаю необходимым заявить об этом официально и на высоком уровне. Вы знаете, что непосредственно в дни кризиса среди людей распространялись слухи о том, что правительство Республики Армения не хочет принимать насильственно перемещенных граждан из Нагорного Карабаха. Республика Армения не хотела, чтобы народ Нагорного Карабаха был вынужден покинуть свои дома, но когда это произошло, мы доказали делом, что к нуждам наших братьев и сестер из Нагорного Карабаха мы относимся с такой же заботой, как и в случае с гражданами Республики Армения», - сказал премьер.

На заседании правительства Пашинян также коснулся вопроса оказания финансовой помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Вице-премьер Тигран Хачатрян сообщил, что перечисление сумм в размере 100 тысяч драмов продолжается без исключения. Эту помощь уже получили более 56 тысяч человек, вынужденных покинуть Нагорный Карабах.

Премьер-министр сказал, что на данном этапе они в состоянии решить проблемы жителей Нагорного Карабаха, но им необходима международная финансовая поддержка. Зарубежные партнеры уже выразили готовность поддержать Армению с целью удовлетворения потребностей вынужденных переселенцев.