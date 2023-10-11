Ереван и Баку обвиняют друг друга в оккупации 8 сел. Как будет решаться вопрос анклавов?

В ответ прозвучавшее на днях заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что восемь сел Азербайджана все еще находятся под «оккупацией» Армении и их следует освободить, премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера в интервью Общественному телевидению Армении возразил, что у Армении также есть проблема восьми сел.

«Мы, в свою очередь, говорим, что у нас тоже есть проблема восьми сел, потому что в той же Тавушской области, например, у нас есть оккупированные Азербайджаном территории в селах Беркабер, Айгеовит, Вазашен, Паравакар, а также другие территории», - заявил премьер-министр.

Говоря о территориях, оккупированных Азербайджаном еще в 1990-е годы, Пашинян в то же время подчеркнул, что Арцвашен также входит в территорию Армении площадью 29 тысяч 800 квадратных километров. Это село общины Чамбарак Гегаркуникской области было оккупировано Азербайджаном в 1992 году и включено в состав Гетабекского района Азербайджана.

«В 29 тысяч 800 квадратных километров входит также Арцвашен, ни одна власть и ни один представитель Республики Армения не имеет права ставить крест на этой суверенной территории Республики Армения», - подчеркнул Никол Пашинян.

Касаясь решения проблемы анклавов, премьер-министр отметил, что одним из вариантов является их обмен. «Мы видим, что это настолько сложно, что достигается договоренность о том, что анклавы по ту сторону границы остаются в пределах территорий стран, которые их окружают. Но и в этом контексте мы должны учитывать правовые нюансы этих процессов, понимать, в чем они обоснованы, в чем нет, что можно доказать, чего нельзя доказать», - сказал он.

Какие территории имеет в виду Алиев, когда заявляет, что восемь азербайджанских сел находятся под оккупацией Армении? Алиев пока не уточнил.

В бюллетене об армяно-азербайджанском конфликте на официальном сайте президента Азербайджана говорится, что после первой Карабахской войны армянская сторона оккупировала «семь сел Газахского района Азербайджана и одно село Садаракского района Нахичевана».

Картограф Рубен Галчян отмечает, что речь идет о трех анклавах: Аскипар, Бархударлу и Тигранашен. Однако, по словам картографа, у Азербайджана нет никаких правовых оснований того, что эти территории принадлежат ему. До 1940 года Азербайджан не имел ни одного анклава на территории Армении.

«Затем вдруг мы приходим к 1940 году, и здесь появляются три азербайджанских анклава: Аскипар, Бархударлу и Тигранашен. Эти анклавы были очерчены на карте, но до сих пор нет никакого документа, нет никакого письменного обоснования того, как они были переданы Азербайджану. Если Азербайджан заявляет, что они принадлежат ему, то Азербайджан должен представить документы о передаче ему этих участков. В архивах нет ни одного документа о том, что эти анклавы были переданы Азербайджану, как и почему они были переданы», - сказал Галчян.