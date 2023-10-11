Армения готова к встречам в формате «3+3» - Пашинян

Пашинян пояснил, что не должно быть так, чтобы Армения постоянно обсуждала региональную повестку дня в отдаленных местах, и не обсуждала ее в этом регионе.

«Мы, конечно, понимаем международное сообщество, наше партнерство со всеми партнерами очень важно, но в нашем регионе не должно создаваться впечатление, что у нас, так сказать, пренебрежительное отношение к странам и к отношениям в нашем регионе», - сказал премьер-министр Армении, подчеркнув важность именно региональных отношений, которые не вырываются из общего контекста международных отношений.

Пашинян также сообщил, что в свое время была достигнута договоренность, что следующая встреча формата «3+3» состоится в Тегеране. По словам армянского лидера, Ереван готов, но есть вопросы для дополнительного обсуждения.

«Прежде всего, встречи происходили на уровне замминистра иностранных дел, по крайней мере, до этого момента. Теперь также необходимо уточнить, каково восприятие сторон, на каком уровне следует продолжать разговор, и мы готовы», - сказал Пашинян, подчеркнув при этом, что не было случая, чтобы обсуждения в этом формате были отложены или не состоялись из-за Еревана.

В прошлом месяце, уже после однодневных военных действий Азербайджана в Нагорного Карабахе, президенты России и Ирана говорили о необходимости активизировать работу платформы «3+3».

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что в ближайшее время встречи пройдут в формате «3+3», подчеркнув, что «региональные проблемы должны решаться с участием стран региона в формате «3+3»».

«3+3» — новый формат регионального сотрудничества, инициированный Турцией и поддержанный Россией после 44-дневной карабахской войны 2020 года. Он предполагает участие трех стран Южного Кавказа – Грузии, Армении и Азербайджана – а также трех региональных держав – России, Турции и Ирана.

Армения еще два года назад заявила, что в этот формат не должны включаться вопросы, которые уже согласованы или обсуждаются на других площадках, в том числе проблема Нагорного Карабаха.

Грузия отвергла эту инициативу, заявив, что не может сотрудничать с Россией, оккупировавшей Южную Осетию и Абхазию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, посещая недавно Грузию, заявил в Тбилиси, что Баку готов провести переговоры с Ереваном в Грузии, но для этого необходимо также согласие Армении.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что согласен с тем, что мирное соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе. «Грузия всегда занимает нейтральную, беспристрастную позицию в этом процессе. Мы готовы сыграть свою роль, скромно способствуя процессу примирения», - заявил премьер-министр Грузии. Однако не уточняется, о каком формате переговоров в Грузии говорили Алиев и Гарибашвили – о совершенно новой региональной платформе или «3+3».

Вчера Алиев также рассказал о важности этого формата в ходе состоявшейся в Баку встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, еще раз подчеркнув, что важно, чтобы региональные проблемы решались с участием стран региона в формате «3+3».

Пока в таком формате состоялась только одна встреча, и прошла она в конце 2021 года. Тогда во встрече не приняла участия грузинская сторона. Несмотря на периодически звучащие заявления о продолжении работы формата, следующей встречи пока не последовало.