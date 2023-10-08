Урсула фон дер Ляйен: «ЕС вместе с США организует совместную встречу для поддержки Армении»

Среди прочих вопросов Урсула фон дер Ляйен говорила о военных действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе 19-20 сентября и последующей массовой эмиграции армян.

«Я хотел бы поделиться с вами своим мнением о ситуации в Армении и Нагорном Карабахе. Во время нашей встречи в Гранаде я смогла подтвердить премьер-министру Армении Николу Пашиняну свою полную поддержку Армении. Я решительно осуждаю военную операцию Азербайджана, которая привела к эмиграции более 100 тысяч армян из Нагорно-Карабахского региона. Я подтверждаю свою абсолютную поддержку территориальной целостности Армении в соответствии с принципами ООН», - заявила глава Еврокомиссии.

По ее словам, ближайшим приоритетом Евросоюза является помощь Армении в принятии вынужденных переселенцев и поддержка армянского государства в этом испытании. Европейский союз удвоит немедленную гуманитарную помощь и предоставит финансовую поддержку Армении, сообщила фон дер Ляйен.

Кроме того, по словам Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз совместно с США организует совместную встречу в поддержку Армении.

«Это первый шаг к укреплению наших двусторонних отношений с Арменией, поскольку Европа и Армения имеют долгую и богатую общую историю, и пришло время открыть новую главу в этой общей истории», - заявила президент Еврокомиссии.