Власть и оппозиция дают противоположные оценки принятому в Гранаде четырехстороннему заявлению

Серьезная победа, очередной провал. Власть и оппозиция дают диаметрально противоположные оценки четырехстороннему заявлению, принятому в Гранаде при участии премьер-министра Армении, но без президент Азербайджана.

Заявление было распространено от имени премьер-министра Армении, председателя Европейского совета, президента Франции и канцлера Германии.

Глава Европейского совета Шарль Мишель выделил в заявлении три принципа: армяно-азербайджанское урегулирование должно основываться на взаимном признании 29 тысяч 800 квадратных километров Армении и 86 тысяч 600 квадратных километров Азербайджана, делимитация границы должна быть осуществлена на основе новейших карт Генерального штаба СССР, которые были предоставлены сторонам, дороги должны быть открыты по принципу суверенитета стран.

Руководитель фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении Айк Конджорян в соцсети Facebook подчеркнул признание в очередной раз европейскими лидерами территориальной целостности Армении.

«Сегодня в Гранаде было подписано четырехстороннее заявление, которое еще раз признало территориальную целостность РА - 29 800 квадратных километров», - отметил Конджорян.

Армения получила в Гранаде то, что хотела, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян в посте в Facebook решил опровергнуть тезисы о том, что премьер-министр в Гранаде сдал анклавы и коридор. «Тема анклавов не обсуждалась, тема коридора закрыта», - написал он.

Тех, кто говорит о передаче анклавов, его заместитель Тарон Чахоян также в Facebook обвинил в распространении фейковых новостей.

«Даже речи нет о передаче или обмене какого-либо анклава, села, города или коридора. Те, кто распространяют фейковые новости о передаче анклавов и коридоров, выступают против достигнутых договоренностей, поэтому они против суверенитета Армении на территории в 29,8 тыс. квадратных километров», - подчеркнул Чахоян.

Представитель оппозиционной фракции «Айастан» Артур Хачатрян считает встречу в Гранаде провальной.

«Власти еще раз заявили, что признают суверенитет Азербайджана над Республикой Арцах [Нагорным Карабахом – ред.]. Какая там победа? Пашинян накануне и в Национальном собрании признал, и в своем кабинете признал, и Брюсселе признал, и во время той злополучной встречи в Праге признал. Признал ли Алиев, взял ли он на себя какие-то обязательства? Нет», - сказал Хачатрян.

Он считает, что заявление европейских сверхдержав не гарантирует ни территориальной целостности, ни безопасности Армении.

«Европейские сверхдержавы, Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека, Европейский парламент потребовали прекращения блокады Арцаха. Сделал это Алиев или нет? Он цинично заявлял, что никакой блокады нет. Они говорят, что он подвергает жителей Арцаха этнической чистке, что является разновидностью геноцида. Джейхун Байрамов приводит буквально слова Никола Пашиняна и говорит, что ничего подобного там нет», - сказал Артур Хачатрян.

Несмотря на утверждения властей, оппозиционный депутат не считает вопрос анклавов закрытым. «Они ссылаются на карты Генерального штаба СССР, разве эти карты не опубликованы, и на этих картах нет анклавов? Это никакая не победа», - отметил он.

Артур Хачатрян утверждает, что анклавы имеют стратегическое значение для Армении: через Тигранашен проходит дорога в Иран, а через Воскепар проходит дорога в Грузию.

Несколько месяцев назад премьер-министр заявил, что нет такого анклава, передача которого вызвала бы неразрешимые дорожные проблемы.

«Давайте не будем переоценивать значение этого вопроса, потому что нет такого анклава, который создаст для нас такую дорожную проблему, которая неразрешима, такого вопроса нет», - сказал Пашинян.

В последний раз говоря об этом, президент Азербайджана заявил, что Армения должна подписать на бумаге, что признает Карабах в составе Азербайджана, и должна вернуть 8 сел.

В течение всего дня так и не удалось получить ответы от представителей власти, в том числе от авторов постов в Facebook. Около двух десятков представителей власти либо отказались, либо не ответили на приглашение дать интервью.