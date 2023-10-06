Несмотря на поддержку правительства Армении, многие вынужденные переселенцы из Карабаха все еще нуждаются в помощи и жилье

С сегодняшнего дня правительство Армении начало выделять вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха единовременную помощь в размере 100 тыс. драмов. Утром в едином центре Паракара ряд жителей Нагорного Карабаха пытались понять, когда и как они смогут получить эту сумму.

«Никакой помощи мы до сих пор не получили, ничего», - сказал Каро Овсепян.

Многие, как и Каро Овсепян из Мартуни, сегодня в беседах с Радио Азатутюн рассказывали, что первыми им протянули руку помощи близкие и дальние родственники и просто неравнодушные незнакомцы. Но сегодня им уже позвонили из центра Паракара – кажется, есть кровати.

«Обещанные 100 тысяч драмов были перечислены примерно 50 тысячам наших братьев и сестер, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, которые на момент переселения уже имели банковские карты», - во второй половине дня написал в Facebook премьер-министр, подчеркнув, что инвалидам первой и второй группы и людям старше 75 лет деньги будут предоставляться наличными - через «Айпост».

Ранее пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что сам процесс начнется более интенсивно с понедельника. Правительство призывает перемещенных лиц, не имеющих банковских счетов, поспешить в банки и открыть счета.

«Сейчас происходит сопоставление данных, и сегодня начнется процесс перечисления денег, то есть определенное число лиц сегодня получит деньги. Отмечу, что банковские операции будут осуществляться в рабочие дни, и если вы сегодня не получили деньги, но у вас есть номер банковского счета, то, вероятно, денежные переводы будут осуществлены в начале следующей недели, в понедельник или во вторник», - сказала Багдасарян.

Ожидается, что в ближайшие дни правительство утвердит еще одно решение, согласно которому вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, не имеющим жилья в Армении, будет ежемесячно выделяться 50 тысяч драмов на оплату аренды жилья и коммунальных услуг.

Государство предоставило временное жилье половине из более чем 100 тысяч вынужденных переселенцев, большинство из которых находятся в областях. Тем не менее, единые центры социальной службы продолжают работать в загруженном режиме.

Корреспондент Радио Азатутюн встретил на месте людей, у которых до сих пор нет жилья, некоторые из них уже несколько дней ночуют под открытым небом.

«Мы с дочерью жили на улице, во дворе церкви, у нас здесь никого нет. Потом нам посоветовали, и мы поехали в центр, там нас отправили сюда, здесь мы ждем, пока нас где-нибудь не разместят», - рассказала Эльмира Нерсисян.

74-летняя Эльмира Нерсисян вместе с дочерью-инвалидом выехала из Степанакерта 29 сентября. Она говорит, что у нее нет родственников в Армении, о местонахождении центра помощи она узнала от случайных людей.

«Мы не знали, к кому обратиться, что делать, если дадут помощь, как-нибудь перебьемся, пока я не найду работу», - сказала она.

Сегодня им пообещали предоставить жилье. Она сказала, что настроена оптимистично, верит, что сегодня ночью будут ночевать под крышей.

Одинокий пенсионер Яша Мовсисян выехал из села Норагюх Аскеранского района 27 сентября и через два дня добрался до Еревана. Он говорит, что его спасительницей стала племянница, дочь его брата, она предоставила пищу и кров, но он не привык жить за счет других.

Подходящее жилье для многих до сих пор остается сверхзадачей. Но многие из встреченных нами вынужденных переселенцев из Карабаха говорили, что настроены оптимистично и надежда не погасла.